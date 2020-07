Prieskum: Popularita duálneho vzdelávania rastie

Bratislava 23. júla (TASR) – Popularita duálneho vzdelávania rastie. Potvrdzujú to výsledky prieskumu, v ktorom spoločnosť Centire zistila, že viac ako 40 % žiakov deviatych ročníkov považuje systém duálneho vzdelávania za atraktívny. Prieskum bol realizovaný v júni 2020 formou online dotazníka na vzorke 3867 študentov.



Najväčší záujem o duálne vzdelávanie na stredných odborných školách deklarovali žiaci v Košickom kraji (52 %). Vo všetkých ostatných krajoch dosiahol záujem viac ako 40 %. "Pre žiakov, ktorí idú študovať do systému duálneho vzdelávania, sú najčastejšími dôvodmi pre výber práve tejto možnosti prax u zamestnávateľa (27 %), šanca privyrobiť si počas štúdia (21 %), prípadne kombinácia oboch dôvodov," priblížil vedúci tímu regionálnych koordinátorov z Centire Ľubomír Billý.



Žiaci, ktorí si vyberú štúdium na strednej odbornej škole, ale nevybrali si systém duálneho vzdelávania, uvádzajú ako najčastejší dôvod, že ich tento systém svojím nastavením nezaujal (37 %). Medzi ďalšie dôvody patrí najmä to, že škola alebo vybraný odbor nie sú zapojené do duálneho vzdelávania (34 %), alebo dávajú prednosť štúdiu pred praxou a chcú venovať čas na škole získavaniu vedomostí (3 %).



Časť žiakov zároveň odrádza záväzok práce u zamestnávateľa po skončení školy, pričom žiaci majú záujem si ponechať svoj vlastný výber budúceho pôsobenia bez záväzku voči zamestnávateľovi, u ktorého by realizovali praktickú časť vyučovania. "Toto je však jeden z najväčších mýtov duálneho vzdelávania. Žiaci po skončení duálneho vzdelávania môžu ísť pracovať k inému zamestnávateľovi, alebo pokračovať v štúdiu na ďalších stupňoch vzdelávania," zdôraznil Billý.



Pri rozhodovaní o výbere strednej školy pritom až 38 % deviatakov najviac ovplyvnili rodičia. Po nich nasledujú kamaráti s 15 % a na treťom mieste výchovný poradca alebo učiteľ. "Iba 8 % žiakov vo vzorke odpovedalo na otázku možnosťou iné, pričom 74 % z nich uviedlo, že si školu zvolili sami na základe vlastného uváženia," vyčíslil Billý.