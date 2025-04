Prieskum: Potravinová inflácia v Británii vzrástla na ročné maximum

Londýn 29. apríla (TASR) - Ceny potravín v Británii zrýchlili v apríli tempo rastu a potravinová inflácia dosiahla najvyššiu úroveň za takmer rok. Poukázal na to v utorok zverejnený prieskum Konzorcia britského maloobchodu (BRC), ktorý priniesla agentúra Reuters.



BRC uviedlo, že ceny potravín v Británii vzrástli v apríli oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 2,6 % po marcovom raste o 2,4 %. To je najvyššia potravinová inflácia od mája minulého roka, v ktorom sa ceny potravín zvýšili medziročne o 3,2 %.



Navyše, konzorcium upozornilo, že ceny potravín v ostrovnej krajine budú podľa všetkého v ďalších mesiacoch stúpať ešte viac. Dôvodom sú očakávané vyššie náklady potravinárskeho sektora, vrátane nových poplatkov za obaly.



Celkovo však ceny v britských obchodoch v apríli medziročne klesli, a to o 0,1 %. Na druhej strane sa tempo rastu v porovnaní s vývojom v marci výrazne spomalilo, keď v marci pokles cien v obchodoch dosiahol 0,4 %.



Celková sa inflácia v Británii v marci (údaje za apríl budú zverejnené v polovici mája) spomalila na 2,6 % z februárovej úrovne 2,8 %, britská centrálna banka však odhaduje, že do konca roka sa miera inflácie zrýchli na 3,7 %. To je takmer dvojnásobok inflačného cieľa Bank of England (BoE), ktorý banka stanovila na 2 %.