Prieskum: Používanie generatívnej AI v práci vzrástlo na 75 %

Bratislava 21. októbra (TASR) - Používanie generatívnej umelej inteligencie (GenAI) na pracovisku vzrástlo z vlaňajších 22 % na 75 %. Vyplýva to z tohtoročného prieskumu spoločnosti EY, na ktorom sa zúčastnili zamestnanci a zamestnávatelia v krajinách po celom svete.



Viac ako tretina zamestnancov podľa výsledkov zaznamenala pozitívne hodnotenie vplyvu používania GenAI na zvýšenie produktivity (37 %) a na schopnosť sústrediť sa na prácu s vysokou hodnotou (36 %). Prieskum podľa spoločnosti takisto zistil, že zavádzanie GenAI koreluje so znalosťou budovania zručností.



"Tí zamestnávatelia, ktorí sú najviac ochotní prijať GenAI, by mohli patriť medzi najzaujímavejších pre tie najväčšie talenty. Keďže sa tento trend vyvíja, organizácie by mali zvážiť, či vyjsť zamestnancom v ústrety a prispôsobiť zavedenie technológií pre jednotlivé úlohy a uvedomiť si významný potenciál zvýšenia produktivity na všetkých úrovniach organizácie," uviedla Kim Billeter zo spoločnosti EY.



Z prieskumu rovnako podľa spoločnosti vyplynula potreba zabezpečiť dôsledné generačné prijatie nástrojov a zručností v oblasti GenAI. Zatiaľ čo takmer 23 % všetkých opýtaných zamestnancov uviedlo rozsiahle využívanie tejto technológie, rozdiel medzi mileniálmi (27 %) a baby boomermi (7 %) je podľa spoločnosti výrazný.



"V širšom zmysle prieskum naznačuje, že práca sa čoraz viac odpútava od starých predstáv o kariére a pracoviskách. Zistilo sa, že hoci zamestnanci môžu byť motivovaní a ochotní podporovať svojich zamestnávateľov, nachádzajú nové príležitosti na zvýšenie celkovej mzdy, lepšiu pohodu a kariéru, kvalitu vedenia a prácu na diaľku," vysvetlila spoločnosť.



Z radov zamestnancov uviedlo v prieskume 38 % respondentov, že v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov pravdepodobne zvážia odchod zo zamestnania. Z toho 26 % uviedlo, že chcú zostať v súčasnom sektore, a 25 % uviedlo, že chcú prejsť do iného sektora. "Táto nálada je obzvlášť silná medzi mileniálmi - 40 % z nich chce odísť v porovnaní s 23 % ľudí z obdobia baby boomu," uzavrela spoločnosť.