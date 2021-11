Prieskum: Používatelia v rôznom veku čelia rozdielnym kyberhrozbám

Bratislava 28. novembra (TASR) - Ľudia v rôznych vekových kategóriách čelia aj rozdielnym kybernetickým hrozbám. Kým staršie ročníky používajú na pripojenie k internetu počítač, mladšie generácie už viac preferujú mobilné telefóny. Ukázal to globálny prieskum spoločnosti Avast. Zúčastnilo sa na ňom viac než 16.000 respondentov zo 17 krajín sveta vrátane Slovenska.



Nadpolovičná väčšina respondentov vo veku 55 až 64 rokov a 61 % ľudí starších ako 65 rokov používa na pripojenie k internetu stolný počítač alebo notebook. Preto sa častejšie stretnú s ransomvérovými útokmi, podvodmi s technickou podporou, spajvérom alebo trójskymi koňmi či botnetmi.



Naopak, keďže mladá generácia surfuje na internete cez mobilný telefón - vo vekovej skupine 18 až 24 rokov je to 82 % respondentov a v skupine 25 až 34 rokov až 90 % - častejšie sa stáva terčom hrozieb, ako sú advér, mobilné bankové trojany, downloadery či podvodné SMS kampane.



"Samozrejme, že aj mladšie generácie sú zraniteľné voči desktopovým hrozbám, pretože používajú stolné počítače ako sekundárny spôsob prístupu k internetu, a naopak, aj staršie generácie používajú chytré telefóny. Je však dôležité, aby Slováci chápali rozdiely medzi online hrozbami, ktoré cielia na rôzne zariadenia, a aby o všetkých týchto hrozbách diskutovali v rámci celej rodiny," poznamenala Jaya Baloo zo spoločnosti.



Podľa nej je najjednoduchším pravidlom - bez ohľadu na typ používaného zariadenia - nepokračovať v ničom, čo používateľovi pripadá podozrivé. "Neklikajte na odkaz v e-maile, SMS správe, reklame alebo na webovej stránke, nezadávajte svoje osobné alebo platobné údaje a nič nesťahujte. Hrozbám je vždy jednoduchšie predchádzať, než riešiť ich následky," uzavrela Baloo.



Firma zablokuje každý mesiac na počítačoch v priemere viac než 1,46 milióna ransomvérových útokov. Od januára do apríla tohto roka zaznamenala každomesačne po celom svete 5,9 milióna pokusov o podvod s technickou podporou. Baloo preto odporúča dbať na digitálnu ochranu nielen na počítačoch, ale aj smartfónoch.