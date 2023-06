Prieskum: Na dovolenku si viac požičiavajú ľudia s nižším vzdelaním

Bratislava 29. júna (TASR) - Na letnú dovolenku si tento rok požičia 8 % Slovákov, oproti predchádzajúcemu prieskumu ide o mierny nárast, a to o 2 %. Pôžičky na dovolenku si berú častejšie ľudia s nižším vzdelaním a domácnosti s čistým mesačným príjmom do 600 eur. Nezamestnaní Slováci, ktorí sa rozhodnú pre pôžičku na dovolenku, si spravidla berú úvery nad 400 eur. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika.



"Je alarmujúce, že tí, ktorí už majú nejaké záväzky po splatnosti a ľudia bez práce si veľmi často požičiavajú na dovolenku. Môže to totiž znamenať, že si požičiavajú za veľmi nevýhodných podmienok od nebankových subjektov, keďže na štandardný úver nedosiahnu," uviedla generálna riaditeľka spoločnosti KRUK Jaroslava Palendalová.



Stúpol aj podiel zamestnancov v zdravotníctve, ktorí sú ochotní sa pre dovolenku zadlžiť. Kým v roku 2021 bolo ochotných 4 % pracovníkov v zdravotníctve zobrať si pôžičku na dovolenku, v tohtoročnom prieskume stúpol tento podiel na 18 %. Nasledujú pracovníci v sektore IT a telekomunikácií a v priemyselnej výrobe a stavebníctve. Zamestnanci v odbore peňažných a poisťovacích služieb, príslušníci armády a bezpečnostných zložiek si na dovolenku pôžičku vôbec neberú.



Dve tretiny pôžičiek predstavujú sumy nad 400 eur. Muži si na dovolenku požičiavajú častejšie ako ženy, v prípade súm nad 400 eur takmer dvakrát častejšie. Ľudia vo veku 25 až 34 rokov si požičiavajú na dovolenku najčastejšie.



Slováci majú o letné dovolenky záujem a väčšina termínov letných dovoleniek v zahraničí je vypredaná. Okrem Chorvátska navštevujú slovenskí turisti Taliansko, Grécko, Turecko a Egypt. V porovnaní s Čechmi míňajú Slováci na dovolenke viac peňazí a uprednostňujú štvorhviezdičkové a päťhviezdičkové hotely na pláži so stravovaním all inclusive. Tento rok tržby cestovných kancelárií podľa spoločnosti KRUK pravdepodobne prekonajú historicky najsilnejšie sezóny v rokoch 2019 a 2022.