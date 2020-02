Prieskum: Práca na zmeny má aj pozitíva

Bratislava 18. februára (TASR) - Existuje mnoho profesií, v ktorých je zmenová prevádzka nevyhnutná. Striedanie zmien nemusí byť pre zdravie príliš prospešné a nie každý dokáže takýto náročný pracovný režim aj ustáť. Podľa prieskumu spoločnosti Déhora má však práca na zmeny aj pozitíva.



Takmer 6 z 10 respondentov (58 %) považuje za najväčšie plus práce na zmeny voľno počas bežného pracovného týždňa. Viac než polovica opýtaných (52 %) oceňuje aj možnosť zariadiť si súkromné veci v čase, keď sa dá vyhnúť dlhým radom na úradoch alebo dlhému čakaniu u lekára. Polovica oslovených zamestnancov (50 %) v zmenovom režime tiež považuje za jednu z najväčších výhod aj možnosť vyššieho zárobku počas víkendov, nočných zmien alebo sviatkov vďaka príplatkom.



Práca na zmeny býva náročná predovšetkým z dôvodu nočných zmien. Tie dokážu rozhodiť biorytmus človeka a zamestnanci tak často musia bojovať s únavou. Z toho však vyplýva aj jedno pozitívum, že zamestnanci tak majú nárok na viac než dva dni voľna za sebou. Ako informovala Déhora, v prieskume to potvrdila takmer tretina respondentov (31 %). Nielen, že môžu tento voľný čas využiť na zotavenie a dohnanie spánkového deficitu, ale majú aj väčší priestor na plánovanie si viacdňových výletov bez toho, aby si museli brať dovolenku. Viac než pätina respondentov (22 %) si pri práci na zmeny chváli aj menej dochádzania pri 12-hodinových rotáciách alebo možnosť pracovať nadčas, čo pre nich znamená vyšší zárobok.



Aj keď víkendové a nočné zmeny sú vďaka príplatkom pre väčšinu respondentov výhodou, pre viac než štvrtinu ľudí (27 %) je práca cez víkendy najmenej obľúbenou. Pre tretinu respondentov (33 %) je nevýhodou komplikované organizovanie si súkromného a pracovného života. Ďalej pre nepravidelné zmeny musia ľudia často čeliť problémom v rodinnom a partnerskom živote a musia tiež oželieť mnoho aktivít so svojimi priateľmi. Aj keď viac než polovica ľudí (52 %) v prieskume potvrdila, že im zamestnávateľ v naliehavých prípadoch umožňuje prehodiť si zmenu podľa potreby, niekedy sa to neobíde bez komplikácií či už s nadriadeným alebo kolegami.



Dnes už na trhu existujú viaceré nástroje na vyhodnotenie zmenového modelu. Tie dokážu posúdiť, či je nastavenie zmien správne a nenarúša zdravotné, ako aj sociálne potreby zamestnancov. Nespokojnosť zamestnancov s plánovaním zmien môže vyriešiť tzv. samoplánovanie, ktoré do firiem zavádza poradenská spoločnosť Déhora. Pomocou samoplánovania si zamestnanci sami volia preferované zmeny a dokážu tak lepšie zosúladiť pracovné tempo so súkromným životom.