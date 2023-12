PRIESKUM: Pre 56 % zamestnancov nie je dobrá situácia na zmenu práce

Bratislava 18. decembra (TASR) - V súčasnosti nie je priaznivá situácia na zmenu práce podľa 56 % respondentov. Tretina opýtaných je však opačného názoru. V porovnaní s dátami z predchádzajúcich rokov sa tak pocity zamestnancov vrátili na úroveň spred pandémie COVID-19. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Profesia pre agentúru Focus.



V roku 2020 boli pre 1 % zamestnancov adekvátne okolnosti na zmenu práce. O rok neskôr sa tento počet počas pandémie COVID-19 zvýšil, no len o jedno percento. V roku 2022 bol počet zamestnancov s týmto názorom na úrovni 4 %. V súčasnosti je 9 % opýtaných presvedčených, že je vhodný čas na to, aby zmenili svoje zamestnanie.



"Prvýkrát od vypuknutia pandémie, keď na zmenu práce vplývali špecifické okolnosti, sú nálady ľudí podobné s predpandemickým obdobím. Pri porovnaní s dátami z predchádzajúcich rokov je potešujúce, že pocity zamestnancov sa definitívne vrátili na úroveň spred pandémie," uviedla manažérka pre vzťahy s verejnosťou spoločnosti Profesia Ľubica Melcerová.



Bratislavský kraj je jediný, v ktorom sa respondenti vyjadrili, že je priaznivá situácia na zmenu zamestnávateľa. Optimistickejšie vnímajú možnosti zmeniť zamestnanie najmä mladí ľudia do 24 rokov a tiež zamestnanci s vysokými príjmami. Naopak, negatívne vnímajú zmenu zamestnávateľa respondenti s nižšími príjmami a ľudia, ktorí žijú sami.



Spomedzi opýtaných, ktorí už menili prácu, sa 48 % vyjadrilo, že tak urobilo pred viac ako piatimi rokmi. Najmenej respondentov (3 %) menilo zamestnanie pred menej ako šiestimi mesiacmi. Na rovnakej pracovnej pozícii je viac ako dva roky, no menej ako päť rokov, 22 % opýtaných.



"Dôvodov, prečo ľudia menia zamestnanie, je viacero, no nízky plat je suverénne najčastejší. Štyria z desiatich dotknutých respondentov zmenili svoje posledné zamestnanie práve pre slabé finančné ohodnotenie," priblížila Melcerová. Ďalšími príčinami odchodu boli aj nevyhovujúce pracovné podmienky, zlá doprava na pracovisko či priveľa nadčasov.



Zamestnancov odrádza od hľadania novej práce nízka mzda, nedostatočné množstvo vhodných pracovných ponúk, vysoké požiadavky potenciálneho zamestnávateľa či strach zo zmeny z dôvodu neistej doby.