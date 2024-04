Prieskum: Pre výber aj zmenu banky sú pre Slovákov kľúčové poplatky

Bratislava 2. apríla (TASR) - Slováci si banku vyberajú predovšetkým podľa výšky poplatku za vedenie bežného účtu. Za kľúčový faktor ho považujú viac ako dve tretiny (68 %) klientov. Tretina (32 %) opýtaných na svojej banke oceňuje najmä to, že nemá žiadne, prípadne len nízke poplatky za vedenie účtu. Pre viac ako polovicu (57 %) Slovákov by bol výrazný nárast týchto poplatkov najsilnejším motívom na zmenu súčasnej banky. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry Focus pre mBank na vzorke 944 respondentov.



Slováci berú do úvahy pri výbere banky aj kvalitný internet banking, ktorý je kľúčový pre 35 % klientov. Výška úrokovej miery je dôležitá pre štvrtinu (26 %) a moderná mobilná aplikácia na správu financií pre 28 % respondentov. Na odporúčanie svojich priateľov, známych či členov rodiny sa spolieha 10 % a veľkosť banky berie do úvahy 6 % opýtaných v prieskume.



"Na svojej banke klienti viac-menej najčastejšie oceňujú žiadne alebo len nízke poplatky za vedenie účtu. Ich záujem o kontrolu nad vlastnými financiami potvrdzuje aj fakt, že až tri štvrtiny klientov (76 %) vie presne, za aké služby a v akej výške platia poplatky vo svojej banke. V porovnaní s minulým rokom sa toto povedomie jemne zvýšilo o 3 percentuálne body, z pôvodných 73 %," priblížil riaditeľ agentúry Focus Martin Slosiarik.



Pre viac ako polovicu Slovákov by bol výrazný nárast poplatkov za vedenie bežného účtu najsilnejším motívom na zmenu súčasnej banky. S odstupom v prieskume nasledovali faktory ako atraktívnejšie podmienky finančných produktov v inej banke (30 %) či neprehľadné a nespoľahlivé internetové bankovníctvo (16 %). Ďalšími dôvodmi, kvôli ktorým by klienti začali uvažovať nad zmenou banky, sú zlé finančné výsledky (14 %) či nepríjemný, neochotný personál (11 %). Odradiť ich môžu aj chýbajúce služby či produkty (11 %) alebo slabá mobilná aplikácia (10 %).