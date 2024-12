Prieskum: Predvianočné upratovanie je tradíciou pre 60 % Slovákov

Bratislava 16. decembra (TASR) - Veľké predvianočné upratovanie je tradíciou pre 60 % Slovákov, upratovačku si však zaplatí len deväť zo 100 ľudí. Vyplýva to z prieskumu, ktorý od 11. do 15. novembra na vzorke 1005 respondentov realizovala pre spoločnosť Home Credit Slovakia agentúra Ipsos.



Až 60 % Slovákov v prieskume uviedlo, že pred vianočnými sviatkami pravidelne robia veľké upratovanie, ktoré sa týka celého bytu či domu. Ďalších 32 % tak robí niekedy a 8 % priznáva, že predvianočné veľké upratovanie nepatrí medzi ich vianočné "tradície". Drvivá väčšina pritom upratuje vo vlastnej réžii, je ich až 91 %. Zvyšných 9 % to zverí upratovacej firme alebo klasickej upratovačke.



"Dáta z prieskumu ukázali, že veľké predvianočné upratovanie sa netýka častejšie ľudí z hlavného mesta, kde je takýchto 15 % opýtaných. Na druhej strane, najviac skúseností s externým veľkým upratovaním pred Vianocami majú v rámci Slovenska mladí ľudia vo veku od 18 do 26 rokov," priblížil analytik trhu Home Credit Jaroslav Ondrušek.



Tí, ktorí si pozvú niekoho domov, aby im "vyblýskal" byt či dom pred nadchádzajúcimi sviatkami, za to najčastejšie zaplatia do 50 eur (38 %), necelá štvrtina (24 %) na to minie 50 až 100 eur a ďalších 25 % od 100 do 150 eur. Je tu však aj 6 % takých, ktorých veľké upratovanie vyjde aj na viac ako 200 eur.



Prieskum pre spoločnosť Home Credit ďalej potvrdil, že Slováci radi dodržiavajú tradície v tom, že štedrú večeru absolvujú v rodinnom kruhu. Doma bude večerať až 87 % respondentov, u príbuzných 15 %, u priateľov 2 % a v reštaurácii bude len jeden zo 100 (možnosť viacerých odpovedí).



Štedrú večeru budú doma tráviť najčastejšie ľudia zo štvor- a z viacčlenných rodín (94 %), na druhej strane u príbuzných budú častejšie príslušníci jednočlenných (29 %) či dvojčlenných domácností (21 %), obyvatelia Bratislavy (22 %), rozvedení (21 %) a taktiež aj vysokoškolsky vzdelaní (20 %).



Najviac respondentov (35 %) hodlá za nákup a prípravu všetkých chodov vynaložiť od 50 do 100 eur. Štvrtina Slovákov sa však bude musieť zmestiť do rozpočtu do sumy od 20 po 50 eur a 6 % si dovolí minúť len menej ako 20 eur. Naopak, oveľa drahšie dobroty na štedrovečernom stole budú mať 4 % ľudí, ktorí si doprajú jedlo aj za vyše 200 eur.



"Keď sa pozrieme bližšie na tie celkové náklady spojené so štedrou večerou, tak s výdavkami do 50 eur počítajú logicky ľudia, ktorí žijú sami, a tí menej zarábajúci - s čistým príjmom domácnosti do 1000 eur, v oboch prípadoch je ich 39 %. Viac ako 100 eur zase minú napríklad ľudia z päťčlenných domácností, ktorých je 41 %, a taktiež s čistým príjmom rodiny nad 3000 eur, ktorých je rovnako 41 %. Spomínanú hranicu 100 eur prekoná aj tretina ľudí vo veku od 27 do 35 rokov či 31 % obyvateľov Košíc a taktiež hlavného mesta Slovenska," dodal Ondrušek.