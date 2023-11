Prieskum: Prehľad o predplatnom v aplikáciách nemá 43% Slovákov

Bratislava 25. novembra (TASR) - Spotrebitelia majú problém udržať svoje mesačné výdavky v rámci rozpočtu aj pre tzv. zlievanie predplatného. Neuvedomujú si totiž, koľko predplatného v digitálnych aplikáciách schválili. Problém s prehľadom výšky predplatného má 43 % obyvateľov Slovenska. Vyplýva to z prieskumu platobného správania spotrebiteľov v Európe, na ktorý upozornila spoločnosť Intrum. Analyzované boli odpovede 20.000 spotrebiteľov z 20 európskych krajín, z toho bolo 1000 Slovákov.



Problém sledovať mesačnú výšku predplatných má 49 % ľudí so slabými finančnými znalosťami a 42 % s dobrými vedomosťami o financiách. Zároveň má 33 % obyvateľov Slovenska ťažkosti s nákupmi, pri ktorých kúpia tovar a zaplatia ho neskôr. Takáto možnosť je na slovenskom trhu dva roky, no nepriaznivo ovplyvnila tretinu spotrebiteľov. Najhoršie v tejto oblasti sú Portugalsko (59 %), Grécko (55 %) a Švajčiarsko (49 %). Európsky priemer je na úrovni 35 %.



"Sledovanie opakujúcich sa nákladov na predplatné, odkladov platieb a všetkých dlhov je čoraz zložitejšia, avšak zásadná úloha. Stovky tisíc Slovákov každý mesiac míňajú nadmerne alebo musia uprednostňovať určité účty a iné platby vynechávajú," uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti Intrum Slovakia Martin Musil.



S financiami nedokážu správne narábať najmä mladí ľudia vo veku od 18 do 37 rokov. Finančnej terminológii a pojmom totiž rozumie tretina z nich a potvrdili aj ťažkosti pri úprave svojich každodenných výdavkov tak, aby odrážali zmenu ich príjmu. Sledovať výšku predplatného má problém 57 % z nich a 38 % mladých zároveň stratilo prehľad o svojich nákupoch, ktoré urobia hneď, no zaplatia neskôr.



"Prieskum identifikoval fenomén, ktorý výrazne prispieva k zhoršujúcemu sa stavu domácich financií v súčasnej nepriaznivej makroekonomickej situácii. Ide o nástrahy digitálnej ekonomiky. Síce priniesla spotrebiteľom nové možnosti, uľahčuje nakupovanie, ale jednoznačne priniesla nové výzvy," dodal Musil.