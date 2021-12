PRIESKUM: Presné dáta sú dôležité pre prežitie firiem

Bratislava 11. decembra (TASR) – Viac ako polovica firiem je presvedčená, že neprežije bez relevantných, aktuálnych a vhodných obchodných dát. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu analytickej spoločnosti Dun&Bradstreet. Podľa dvoch tretín spoločností sú dáta najužitočnejším nástrojom na identifikáciu nových trhov a sú zásadné pre cielenie na nových zákazníkov. Aj preto, že pandémia naďalej celosvetovo narúša dodávateľské reťazce, 65 % respondentov potvrdilo, že dáta využíva na hodnotenie rizík a 62 % na monitorovanie nákupných a dodávateľských reťazcov.



"Vzhľadom k enormnému nárastu dostupných dát firmy dnes nepotrebujú len tak hocijaké informácie, ale potrebujú dáta, ktoré sú dôkladne zanalyzované, aktuálne a presné. Inými slovami - dáta, ktoré sú vhodné na daný účel," upozornil viceprezident Dun&Bradstreet Anthony Scriffignano. Spoločnosti podľa neho už nejaký čas potrebovali zmeniť spôsob analýzy dát. "Teraz je kľúčové premýšľať nad tým, či sú dáta presné a skutočne odrážajú to, čo sa aktuálne deje, alebo sú zastarané a irelevantné."



Napriek presvedčeniu, že sú dáta zásadné pre obchodné procesy, manažéri priznávajú, že pokiaľ ide o ich schopnosť spravovať dáta, tak v tomto smere zaostávajú. Takmer polovica (47 %) respondentov sa obáva nepresnosti údajov, o percento menej má obavu, že ich firma nebude mať technológiu na plné využitie dát a 45 % firiem si myslí, že sa ich podnikanie vyvíja príliš pomaly na to, aby dáta plne využili.



Viac ako štvrtina spoločností, ktoré chcú zlepšiť svoju dátovú gramotnosť, čelia problémom s vyhľadávaním talentov na analýzu dát a uplatnenie poznatkov pri obchodnom rozhodovaní. Nedostatok talentov a znalostí sa odráža aj v ďalších oblastiach podnikania. Nové regulačné požiadavky sú ďalším problémom organizácií závislých na dátach o zákazníkoch a dodávateľoch. Polovica oslovených firiem sa obáva o zachovanie súkromia dát, zatiaľ čo štvrtina uvádza ako zdroj rizika reguláciu dát a právne postupy.



Dátové zručnosti by mali byť v podnikaní zámerné a okrem vyhľadávania nových talentov, ktoré v podniku chýbajú, je pre firmy podľa Scriffignana dôležité neprehliadať existujúcu pracovnú silu. "Zavedenie kontinuálneho vzdelávania prostredníctvom kombinácie metód pod dohľadom a bez dohľadu zabezpečí, že zručnosti zostanú čerstvé a relevantné."