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PRIESKUM: Prevenciu vyhorenia dlhodobo rieši len 5 % firiem
Výsledky prieskumu zároveň ukazujú, že dôsledky stresu a únavy pociťujú zamestnanci na pracovisku veľmi intenzívne.
Autor TASR
Bratislava 11. júna (TASR) - Zdravie, dlhodobý výkon a prevencia vyhorenia by mali byť pre firmy strategickými témami podľa dvoch tretín respondentov z májového prieskumu Ipsos pre AIM Group Slovakia, v ktorom odpovedalo 1000 Slovákov a Sloveniek. Tí vnímajú, že systematicky a dlhodobo sa problematike venuje len 5 % firiem, kým štvrtina ponúka čiastočné riešenia prostredníctvom benefitov, ako sú športové alebo wellness aktivity.
Výsledky prieskumu zároveň ukazujú, že dôsledky stresu a únavy pociťujú zamestnanci na pracovisku veľmi intenzívne. Každý štvrtý respondent označil svoj pracovný výkon za vysoký, no za cenu únavy a stresu. Až 76 % ľudí priznalo, že robí aspoň raz do mesiaca dôležité pracovné rozhodnutia v stave únavy alebo vyčerpania, z toho 13 % dokonca každý deň a 26 % aspoň raz týždenne. Tretina opýtaných zároveň uviedla, že stres a únava im výrazne znižujú pracovný výkon častejšie ako polovicu dní v mesiaci.
Dlhodobo udržateľný výkon by firmy podľa lekára a národného koordinátora kardiovaskulárnej prevencie Štefana Farského mali riešiť komplexne. „Nestačí len nejaký víkendový pobyt pre zamestnancov raz ročne. Ideálne by bolo, aby do svojho denného pracovného života zapracovali zvládanie stresu, techniky relaxácie, oddych od počítača. Je množstvo vecí, ktoré sa dajú ovplyvniť,“ vysvetlil.
Manažér so zameraním na trh práce a vzdelávanie Martin Menšík je presvedčený, že firmy by mali pracovať na predlžovaní pracovnej spôsobilosti zamestnancov. „Starnutie populácie spôsobilo, že zamestnávatelia musia výrazne zmeniť svoje nahliadanie na pracovníkov vo vyššom veku. Index starnutia je dnes negatívne nastavený na 119 seniorov na 100 narodených detí. Priemerný vek obyvateľov Slovenska atakuje 43 rokov. Do roku 2050 by nám malo ubudnúť na trhu skoro 500.000 pracujúcich a podiel seniorov vo veku nad 65 rokov stúpne na približne 28 % celkovej populácie Slovenska,“ uviedol Menšík z Inštitútu zmeny.
Výsledky prieskumu zároveň ukazujú, že dôsledky stresu a únavy pociťujú zamestnanci na pracovisku veľmi intenzívne. Každý štvrtý respondent označil svoj pracovný výkon za vysoký, no za cenu únavy a stresu. Až 76 % ľudí priznalo, že robí aspoň raz do mesiaca dôležité pracovné rozhodnutia v stave únavy alebo vyčerpania, z toho 13 % dokonca každý deň a 26 % aspoň raz týždenne. Tretina opýtaných zároveň uviedla, že stres a únava im výrazne znižujú pracovný výkon častejšie ako polovicu dní v mesiaci.
Dlhodobo udržateľný výkon by firmy podľa lekára a národného koordinátora kardiovaskulárnej prevencie Štefana Farského mali riešiť komplexne. „Nestačí len nejaký víkendový pobyt pre zamestnancov raz ročne. Ideálne by bolo, aby do svojho denného pracovného života zapracovali zvládanie stresu, techniky relaxácie, oddych od počítača. Je množstvo vecí, ktoré sa dajú ovplyvniť,“ vysvetlil.
Manažér so zameraním na trh práce a vzdelávanie Martin Menšík je presvedčený, že firmy by mali pracovať na predlžovaní pracovnej spôsobilosti zamestnancov. „Starnutie populácie spôsobilo, že zamestnávatelia musia výrazne zmeniť svoje nahliadanie na pracovníkov vo vyššom veku. Index starnutia je dnes negatívne nastavený na 119 seniorov na 100 narodených detí. Priemerný vek obyvateľov Slovenska atakuje 43 rokov. Do roku 2050 by nám malo ubudnúť na trhu skoro 500.000 pracujúcich a podiel seniorov vo veku nad 65 rokov stúpne na približne 28 % celkovej populácie Slovenska,“ uviedol Menšík z Inštitútu zmeny.