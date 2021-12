Prieskum prezradil, čo by mal spĺňať ideálny zamestnávateľ

Bratislava 15. decembra (OTS) - Na prelome rokov sa mnohí zamýšľajú nad zmenou zamestnania. Podľa najnovšieho prieskumu spoločnosti McDonald’s si Slováci spájajú ideálne zamestnanie s dobrým finančným ohodnotením a s flexibilným pracovným časom. Dôležitým kritériom je zapájanie sa do spoločensky zodpovedných aktivít, ktoré majú veľký význam pre 60% opýtaných. McDonald's k týmto firmám patrí, pričom to potvrdzuje aj výsledok najväčšej slovenskej ankety Najzamestnávateľ, kde tretí rok získal prvenstvo v segmente Cestovný ruch, gastro a hotelierstvo.Spoločnosti dnes prinášajú rôzne benefity a prezentujú svoje hodnoty s cieľom stať sa čo najatraktívnejším zamestnávateľom. Posledný prieskum, ktorý uskutočnila spoločnosť McDonald’s ukazuje, že tým najdôležitejším pre Slovákov je mať záruku primeraného finančného ohodnotenia. Financie sú pre 82% opýtaných kľúčovým parametrom. Zaujímavou je i flexibilita pracovného času, ktorá sa ukázala, ako druhý najdôležitejší ukazovateľ pre 59% ľudí. Väčší dôraz jej kladú ľudia žijúci v Bratislave, než na východe Slovenska. Nasleduje kariérny rast, ktorý oceňuje 57% respondentov.Pätina opýtaných (21%) pozitívne vníma aj dlhodobé vzdelávanie zo strany zamestnávateľa. Oceňujú ho najmä vysokoškolsky vzdelaní ľudia.Na základe prieskumu verejnosť považuje McDonald’s za spoločnosť, kde si človek nájde prácu aj bez predošlých pracovných skúseností (54% opýtaných), a to bez ohľadu na vek (44%). Ďalej sú pre nich dva zlaté oblúky miestom s možnosťou kariérneho rastu, ohodnotenia podľa pracovného výkonu či pracoviskom s flexibilitou pracovného času. Výhod, ktoré ale dobrý sused ponúka, je omnoho viac.McDonald's ako najväčší prevádzkovateľ reštaurácií na Slovensku a trojnásobný najatraktívnejší zamestnávateľ v gastre je aj vďaka svojmu dlhodobému prístupu voči zamestnancom lídrom vo svojom segmente. Aktuálne naprieč celým Slovenskom zamestnáva 2 700 ľudí a tento počet ľudí z roka na rok narastá aj vďaka novým pribúdajúcim reštauráciám a novým licenčným partnerom. K svojim zamestnancom pristupuje spoločnosť s osobitým záujmom. Otvorené dvere tak u nej majú i mamičky, seniori či tí, ktorí hľadajú svoje prvé zamestnanie, pričom flexibilita pracovného času umožňuje pracovať všetkým - študentom, jednorodičom, ľuďom so sťaženými možnosťami, ľuďom bez praxe, rodinám s malými deťmi, dôchodcom, či znevýhodneným občanom. Dôkazom toho sú i zamestnanci viacerých generácií z jednej rodiny či vekovo starší zamestnanci, ktorí tu našli aj vo vyššom veku svoje uplatnenie a prácu, ktorá ich baví.Zároveň sa firma netají filozofiou podpory rovnosti a pozitívnej inklúzie, čo v praxi znamenajú rovnaké pracovné podmienky pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu alebo vierovyznanie. V McDonald's je aktuálne z celkového počtu zamestnancov 63 % žien, ktoré sú za svoju prácu v každej pozícii rovnako odmeňované ako muži.Spoločnosť McDonald's nielen v čase pandémie ponúka svojím zamestnancom okrem pracovnej istoty a istoty zárobku aj nadštandardnú zdravotnú starostlivosť, či preplácanie športových aktivít. Nechýbajú ani odmeny za hospodárske výsledky, pracovné a životné jubileá, vitamínové balíčky, či iné malé i väčšie darčeky. Každodenné poskytovanie nápojov, stravy či ovocia nad rámec zákona sú pre spoločnosť samozrejmosťou. „“ hovorí Adriana Boháčová, People manažérka pre McDonald's v SR.Na základe posledných troch víťazstiev v ankete najväčšieho pracovného portálu Profesia.sk, Najzamestnávateľ sú najčastejšie dôvody pre prácu v spoločnosti sila značky, dobré meno spoločnosti, pracovná istota, priateľský kolektív, či tréningové systémy naviazané na ukážkové procesy v oblasti prípravy jedál, čistoty, hygieny, bezpečnosti potravín a kvality surovín. V neposlednom rade je stále väčšou snahou spoločnosti podnikať ešte zodpovednejšie a udržateľnejšie.Zodpovedné podnikanie s orientáciou na podporu komunít ide ruka v ruke s výsledkami prieskumu, ktoré ukázali, že až pre 60% ľudí je dôležité, či sa zamestnávateľ zapája do spoločensky zodpovedných aktivít v lokalite, kde pôsobí. Pričom najviac je to dôležité pre mladých ľudí vo veku 18-26 rokov a o čosi viac pre ženy (66%), ale aj pre mužov (55%).Veľa mladých ľudí prichádza za svojou prvou prácou práve do McDonald's. Reštaurácie sa pre mnohých stávajú ich druhým domovom s množstvom priateľov, kde si nájdu nielen svoje pevné miesto v kolektíve, ale sa naučia aj zodpovedne pristupovať k pracovným povinnostiam. V roku 2021 sa o prácu v McDonald’s do 25 rokov uchádzalo až 70 % mladých ľudí, z celkového počtu 7 400 záujemcov.Každý zamestnanec je pre McDonald's neobjaveným superhrdinom, ktorému dáva príležitosť kariérne rásť. Práve tomu slúži systém prepracovaných tréningov a školení, ktoré sa podarilo v čase pandémie presunúť rýchlo aj do online prostredia či do virtuálnej reality.Ročne prejde reštauráciami McDonald's približne tisíc brigádnikov. Nie je výnimočné, že mnohí nováčikovia prichádzajú do spoločnosti pracovať s úmyslom využiť lepšie platenú brigádu, alebo tu považujú prácu za akúsi neplánovanú pracovnú zastávku. Väčšina z nich si napokon po rokoch v pozícií vedúcich uvedomí, že ich brigáda sa predĺžila napokon na neurčitý čas a sú spokojní dodnes.Prečo je McDonald's ten najlepší zamestnávateľ podľa zamestnancov?