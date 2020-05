Prieskum prezradil, čo sledujú zamestnanci na pracovných zariadeniach

Bratislava 13. mája (TASR) – Práca z domu má viacero úskalí. Napríklad viac ako polovica (51 %) zamestnancov sleduje obsah pre dospelých na svojich pracovných zariadeniach. Informovala o tom spoločnosť Kaspersky. Podľa nej to mohol spôsobiť fakt, že sa naše súkromné a pracovné životy zlievajú do jedného.



„Pre firmy môže byť znepokojujúce, že až 51 % zamestnancov, ktorí priznali, že začali sledovať viac obsahu pre dospelých, odkedy pracujú z domu, tak robí na zariadeniach, ktoré využívajú na prácu,“ dodala spoločnosť s tým, že takmer pätina zamestnancov dokonca obsah pre dospelých sleduje na zariadeniach, ktoré im poskytol zamestnávateľ.



V prieskume spoločnosti Kaspersky respondenti uviedli, že sa ako zamestnanci musia vysporiadať s novým štandardom práce a to začína mať vplyv na ich rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Takmer tretina (31 %) pracovníkov uviedla, že práci venuje viac času než predtým. Takmer polovica (46 %) naopak uviedla, že viac času venujú osobným aktivitám. „K tejto zmene mohlo dôjsť aj z toho dôvodu, že zamestnanci v súčasnosti nemusia toľko cestovať, ak pracujú z domu,“ uviedla spoločnosť.



Približne 55 % zamestnancov povedalo, že odkedy začali pracovať z domu, oveľa viac čítajú spravodajský obsah. Z nich 60 % tak robí na zariadeniach, ktoré využívajú aj na prácu. „Pokiaľ teda zamestnanci nebudú venovať dostatočnú pozornosť zdrojom a webovým stránkam, ktoré navštevujú, riskujú, že sa ich zariadenie infikuje malvérom,“ dodala spoločnosť.



„Organizácie jednoducho nemôžu splniť všetky požiadavky používateľov, ako napríklad povoliť zamestnancom využívať akékoľvek služby, ktoré by sa im páčili,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti pre východnú Európu Miroslav Kořen s tým, že je potrebné nájsť rovnováhu medzi spokojnosťou používateľa, potrebami firmy a bezpečnosťou. Firmám radí zabezpečiť prístup k službám na základe zásady poskytnúť iba najnutnejšie používateľské práva, implementovať VPN a používať bezpečné a schválené korporátne systémy. „Tieto typy softvéru môžu mať určité obmedzenia, ktoré mierne znižujú ich použiteľnosť, no zaručujú väčšiu mieru zabezpečenia,“ uzavrel Kořen.