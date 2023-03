Prieskum: Pri nedostatku financií obmedzia Slováci nákupy oblečenia

Bratislava 22. marca (TASR) - Slováci obmedzia pri nedostatku financií predovšetkým nákupy oblečenia a výdavky za zábavu a kultúru, alebo sa vzdajú dovolenky. Využívajú skôr úspory, na pôžičky sa spoliehajú len minimálne. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov.



Ako hlavný krok šetrenia uviedlo 65 % Slovákov obmedzenie nákupov oblečenia, čo je o 6 % viac ako minulý rok. Návštevu reštaurácií, kín alebo divadiel si pri zlej finančnej situácii odoprie 54 % Slovákov a 53 % utratí menej za cestovanie a dovolenky.



"Slováci v prípade zníženia alebo úplného výpadku svojich príjmov pri šetrení logicky postupujú od tovaru a služieb, ktoré nepatria ku každodenným potrebám. S ohľadom na medziročný nárast cien elektriny a plynu by sa viac než kedykoľvek predtým snažili ušetriť práve na energiách. Až ako posledné v rade by obmedzili výdavky na vzdelávanie a rozvoj detí, avšak aj tieto úspory už zvažujú častejšie než predtým," uviedla generálna riaditeľka spoločnosti KRUK Jaroslava Palendalová. Prípadné finančné ťažkosti by sa úverom vo finančnej inštitúcii alebo pôžičkou od priateľov snažili riešiť necelé dve percentá slovenských domácností, 25 % Slovákov by sa skôr spoľahlo na svoje úspory.



Vlani by sa v prípade zhoršenia finančnej situácie obmedzilo pri nákupe potravín 41 % Slovákov, v súčasnosti je to 51 %. Na prevádzke vlastného auta by sa snažilo ušetriť 18 % slovenských domácností a využívať viac hromadnú dopravu.