Prieskum: Pri online nakupovaní sa cíti bezpečne necelá tretina ľudí

Bratislava 13. marca (TASR) – Online nakupovanie počas pandémie nového koronavírusu rastie, 61 % ľudí využíva e-shopy častejšie ako pred pandémiou. Úplne bezpečne sa však pri nakupovaní cez internet cíti len 29 % spotrebiteľov. Vyplýva to z globálneho prieskumu kyberbezpečnostnej spoločnosti ESET, na ktorom sa zúčastnilo 10.000 respondentov.



Prieskum tiež poukázal, že kamenné obchody vymenili za tie internetové najmä zákazníci vo veku od 25 do 34 rokov. Nákupy online vybavuje častejšie ako predtým až 70 % ľudí z tejto kategórie, pričom tento trend bude podľa expertov pravdepodobne pokračovať aj po pandémii.



"Z tohto hľadiska je znepokojujúce, že sa iba menej ako tretina zákazníkov cíti veľmi bezpečne pri online nakupovaní. Bez zvýšenia povedomia o ochranných opatreniach budú ľudia vystavovať svoje platobné údaje riziku," podotkol obchodný riaditeľ spoločnosti Ignacio Sbampato. Prieskum však v tejto sfére ukazuje pozitívny trend. Viac ako dve tretiny spotrebiteľov si myslia, že by rozoznali phishingový e-mail.



Z prieskumu tiež vyplynulo, že v prípade služieb internetového bankovníctva sú ľudia o niečo dôverčivejší. Svoje financie si spravuje online 83 % opýtaných, z toho 24 % výhradne prostredníctvom mobilných aplikácií. Veľmi bezpečne sa pritom cíti 39 % zákazníkov.



Mnohí respondenti pritom využívajú aj viac ako jednu finančnú aplikáciu. Okrem mobilného bankovníctva používajú i služby online poisťovníctva, crowdfundingové platformy či burzové aplikácie. Jednu až tri aplikácie využíva 40 % opýtaných. "Všetky zariadenia si však bezpečnostným softvérom chráni iba polovica z nich," upozornili experti.



Minimálne štyri aplikácie z kategórie finančných technológií používa viac ako pätina respondentov. Experti však usúdili, že ľudia, ktorí si osvojili množstvo technológií, si dávajú aj väčší pozor. "Svoje zariadenia si bezpečnostným softvérom chráni až 63 % používateľov štyroch a viac aplikácií," podotkli odborníci.