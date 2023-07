Prieskum: Pri práci na zmeny dominujú zmluvy na plný úväzok

Bratislava 13. júla (TASR) - Práca na čiastočný úväzok je medzi zamestnancami, ktorí pracujú na zmeny, zriedkavá. Zamestnanci majú obavy, že by pri práci na skrátený úväzok prišli o výhody, ktoré im ponúka zmluva na plný úväzok. Vyplýva to z prieskumu, ktorý vypracovala agentúra STEM/MARK pre spoločnosť Amazon.



Pre väčšinu pracovníkov v skladoch je práca na Slovensku spojená s osemhodinovým alebo dvanásťhodinovým pracovným časom. Päťdňový pracovný týždeň má šesť z desiatich pracovníkov pri pracovných pozíciách v sklade.



Približne osem z desiatich ľudí je vo svojom zamestnaní spokojných. Hlavným dôvodom na zmenu zamestnania by bolo finančné ohodnotenie. Taktiež je pre zamestnancov na zmeny podstatné pracovné prostredie, kolektív, atmosféra a výhody, ktoré im ponúka práca na plný úväzok.



Cieľovou skupinou prieskumu boli zamestnanci, ktorí pracujú v zmennej prevádzke spojenej s prácou v skladoch a potenciálni pracovníci pre zmennú prevádzku, ktorí na zmeny pracovali v minulosti alebo neodmietajú prácu v zmennej prevádzke. Prieskum vykonali prostredníctvom online dopytovania v máji tohto roka.