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PRIESKUM: Pri správe financií využíva AI už viac ako tretina Slovákov
Na vysvetlenie finančných pojmov a podmienok často využíva AI 39 % Slovákov, pričom európsky priemer dosahuje 36 %.
Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) - Nástroje umelej inteligencie (AI) pri správe osobných financií a finančnom vzdelávaní využíva na Slovensku 36 % ľudí, čo predstavuje medziročný nárast o 21 percentuálnych bodov (p.b.). Vyplýva to z prieskumu platobného správania spotrebiteľov European Consumer Payment Report (ECPR) 2026, o ktorom informovala spoločnosť Intrum Slovakia. Zároveň sa ukázalo, že takmer tri pätiny Slovákov (59 %) by AI dôverovali viac, ak by mali v prípade potreby k dispozícii aj ľudského poradcu.
„Pre časť ľudí môže byť jednoduchšie položiť citlivú otázku najskôr umelej inteligencii než priamo kontaktovať veriteľa. AI dokáže znížiť bariéru prvého kroku, rýchlo vysvetliť možnosti a pomôcť človeku zorientovať sa. Nemala by však nahrádzať včasnú a otvorenú komunikáciu s firmou, voči ktorej má človek záväzok,“ informoval výkonný riaditeľ Intrum Slovakia Martin Musil.
Pri obavách o financie či dlhy podľa prieskumu hľadá riešenie cez AI nástroje 29 % Slovákov, čo je takmer rovnaký podiel ako pri dôkladnejšej kontrole bankových účtov a kreditných kariet (31 %). Naopak, veriteľov v takejto situácii proaktívne osloví len 15 % respondentov.
Na vysvetlenie finančných pojmov a podmienok často využíva AI 39 % Slovákov, pričom európsky priemer dosahuje 36 %. Pri platobných ťažkostiach alebo nastavovaní splátok by AI asistenta využilo 55 % opýtaných, čo je druhý najvyšší podiel po Nemecku s 56 % a výrazne nad európskym priemerom s podielom 44 %. Pre 56 % Slovákov pritom nie je rozhodujúce, či problém riešia s človekom alebo s technológiou, ak je výsledok rýchly a férový.
Prieskum zároveň odhalil hranice dôvery v technológie - štyria z desiatich Slovákov sa obávajú o bezpečnosť osobných údajov a nechcú, aby AI samostatne prijímala finančné rozhodnutia, keďže nemusí pochopiť ich individuálnu situáciu.
Prieskum ECPR 2026 uskutočnila spoločnosť FT Longitude v júli a auguste tohto roka na vzorke 20.000 respondentov z 20 európskych krajín, z toho 1000 zo Slovenska. Cieľovou skupinou boli osoby staršie ako 18 rokov, ktoré sú prevažne alebo čiastočne zodpovedné za správu svojich osobných financií alebo financií v domácnosti.
„Pre časť ľudí môže byť jednoduchšie položiť citlivú otázku najskôr umelej inteligencii než priamo kontaktovať veriteľa. AI dokáže znížiť bariéru prvého kroku, rýchlo vysvetliť možnosti a pomôcť človeku zorientovať sa. Nemala by však nahrádzať včasnú a otvorenú komunikáciu s firmou, voči ktorej má človek záväzok,“ informoval výkonný riaditeľ Intrum Slovakia Martin Musil.
Pri obavách o financie či dlhy podľa prieskumu hľadá riešenie cez AI nástroje 29 % Slovákov, čo je takmer rovnaký podiel ako pri dôkladnejšej kontrole bankových účtov a kreditných kariet (31 %). Naopak, veriteľov v takejto situácii proaktívne osloví len 15 % respondentov.
Na vysvetlenie finančných pojmov a podmienok často využíva AI 39 % Slovákov, pričom európsky priemer dosahuje 36 %. Pri platobných ťažkostiach alebo nastavovaní splátok by AI asistenta využilo 55 % opýtaných, čo je druhý najvyšší podiel po Nemecku s 56 % a výrazne nad európskym priemerom s podielom 44 %. Pre 56 % Slovákov pritom nie je rozhodujúce, či problém riešia s človekom alebo s technológiou, ak je výsledok rýchly a férový.
Prieskum zároveň odhalil hranice dôvery v technológie - štyria z desiatich Slovákov sa obávajú o bezpečnosť osobných údajov a nechcú, aby AI samostatne prijímala finančné rozhodnutia, keďže nemusí pochopiť ich individuálnu situáciu.
Prieskum ECPR 2026 uskutočnila spoločnosť FT Longitude v júli a auguste tohto roka na vzorke 20.000 respondentov z 20 európskych krajín, z toho 1000 zo Slovenska. Cieľovou skupinou boli osoby staršie ako 18 rokov, ktoré sú prevažne alebo čiastočne zodpovedné za správu svojich osobných financií alebo financií v domácnosti.