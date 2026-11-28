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PRIESKUM: Pri výbere zájazdu sa mladí rozhodujú podľa programu a ceny
Pri poznávacom zájazde by autobus uprednostnilo 42,9 percenta účastníkov prieskumu.
Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Program a cenu pri výbere zájazdu uviedli mladí ľudia ako najčastejšie kritériá. Zaujímavý program uviedlo 89,2 percenta, cenu 83,8 percenta opýtaných. Rozpočet do 500 eur na poznávací zájazd označilo 83,1 percenta, pričom pásmo od 200 do 500 eur zvolilo 57,7 percenta a do 200 eur 25,4 percenta z nich. Náklady od 500 do 1000 eur označilo 12,7 percenta, od 1000 do 1500 eur 4,2 percenta respondentov. Vyplynulo to z celoslovenského novembrového prieskumu cestovnej kancelárie (CK) DAKA o dovolenkách, výletoch a plánoch na rok 2027 na vzorke 1464 respondentov vo veku do 29 rokov.
Pri poznávacom zájazde by autobus uprednostnilo 42,9 percenta účastníkov prieskumu. Ďalších 24,3 percenta sa rozhoduje podľa destinácie a ceny, 18,6 percenta preferuje kombináciu lietadla s autobusom a 14,3 percenta lietadlo. „Mladý klient sa pozerá na celý zájazd. Zaujíma ho, čo uvidí, koľko zaplatí a ako využije svoj voľný čas. Ak mu vyhovuje destinácia aj program, autobus môže byť dobrá voľba pre víkendový výlet aj dlhšiu poznávaciu cestu,“ uviedol majiteľ CK DAKA David Gavaľa.
Pri poslednej zahraničnej dovolenke za uplynulých 12 mesiacov uviedlo autobus pri organizovanom zájazde 35,1 percenta mladých. Lietadlo označilo 41,9 percenta, vlastné alebo prenajaté auto 13,5 percenta, pravidelnú autobusovú linku 2,7 percenta, kombináciu vlaku s autobusom v rámci zájazdu 1,4 percenta.
Pri jednodňovom autobusovom zájazde do zahraničia 31,4 percenta mladých označilo sumu 60 až 79 eur. Pásmo 40 až 59 eur zvolilo 27,1 percenta, 80 až 99 eur 21,4 percenta. Kategóriu do 39 eur 15,7 percenta, 100 eur a viac 4,3 percenta. „Pri cene sa klient potrebuje vedieť zorientovať. Dôležité je jasne vysvetliť, čo má v balíku, aký program ho čaká a aké ďalšie výdavky si má pripraviť. Pri poznávacom zájazde si kupuje aj organizáciu cesty a čas, ktorý môže venovať zážitkom,“ priblížil Gavaľa.
Nedostatok času alebo pracovné povinnosti označilo za obmedzenie 56,8 percenta respondentov, nedostatok peňazí alebo iné finančné priority 52,7 percenta. Poslednú dovolenku zaplatilo 55,4 percenta mladých jednorazovo z výplaty alebo iného príjmu. Dlhodobo si na ňu sporilo 39,2 percenta a 5,4 percenta uviedlo, že na dovolenky nechodia.
V ponuke organizovaných zájazdov na rok 2027 najviac mladých oslovujú víkendové poznávacie cesty na dva až tri dni. Označilo ich 60 percent odpovedajúcich. Viacdňové poznávacie zájazdy na štyri až sedem dní vybralo 44,3 percenta a jednodňové poznávacie výlety 34,3 percenta. Dlhšie poznávacie cesty a exotiku zvolilo 25,7 percenta, pobytové dovolenky pri mori 22,9 percenta.
Pri poznávacom zájazde by autobus uprednostnilo 42,9 percenta účastníkov prieskumu. Ďalších 24,3 percenta sa rozhoduje podľa destinácie a ceny, 18,6 percenta preferuje kombináciu lietadla s autobusom a 14,3 percenta lietadlo. „Mladý klient sa pozerá na celý zájazd. Zaujíma ho, čo uvidí, koľko zaplatí a ako využije svoj voľný čas. Ak mu vyhovuje destinácia aj program, autobus môže byť dobrá voľba pre víkendový výlet aj dlhšiu poznávaciu cestu,“ uviedol majiteľ CK DAKA David Gavaľa.
Pri poslednej zahraničnej dovolenke za uplynulých 12 mesiacov uviedlo autobus pri organizovanom zájazde 35,1 percenta mladých. Lietadlo označilo 41,9 percenta, vlastné alebo prenajaté auto 13,5 percenta, pravidelnú autobusovú linku 2,7 percenta, kombináciu vlaku s autobusom v rámci zájazdu 1,4 percenta.
Pri jednodňovom autobusovom zájazde do zahraničia 31,4 percenta mladých označilo sumu 60 až 79 eur. Pásmo 40 až 59 eur zvolilo 27,1 percenta, 80 až 99 eur 21,4 percenta. Kategóriu do 39 eur 15,7 percenta, 100 eur a viac 4,3 percenta. „Pri cene sa klient potrebuje vedieť zorientovať. Dôležité je jasne vysvetliť, čo má v balíku, aký program ho čaká a aké ďalšie výdavky si má pripraviť. Pri poznávacom zájazde si kupuje aj organizáciu cesty a čas, ktorý môže venovať zážitkom,“ priblížil Gavaľa.
Nedostatok času alebo pracovné povinnosti označilo za obmedzenie 56,8 percenta respondentov, nedostatok peňazí alebo iné finančné priority 52,7 percenta. Poslednú dovolenku zaplatilo 55,4 percenta mladých jednorazovo z výplaty alebo iného príjmu. Dlhodobo si na ňu sporilo 39,2 percenta a 5,4 percenta uviedlo, že na dovolenky nechodia.
V ponuke organizovaných zájazdov na rok 2027 najviac mladých oslovujú víkendové poznávacie cesty na dva až tri dni. Označilo ich 60 percent odpovedajúcich. Viacdňové poznávacie zájazdy na štyri až sedem dní vybralo 44,3 percenta a jednodňové poznávacie výlety 34,3 percenta. Dlhšie poznávacie cesty a exotiku zvolilo 25,7 percenta, pobytové dovolenky pri mori 22,9 percenta.