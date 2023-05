Prieskum: Pri výbere zamestnania je najdôležitejším faktorom mzda

Bratislava 23. mája (TASR) - Medzi dôležité atribúty pri výbere zamestnávateľa patrí napríklad rast platu, zamestnanecké benefity či hybridný model zamestnávania. Čoraz väčší dôraz sa kladie aj na rovnováhu medzi osobným a pracovným životom, hoci podľa online prieskumu Kariéra.sk sa tomu nie všetci zamestnávatelia prispôsobujú. O výsledkoch prieskumu informovala manažérka komunikácie portálu Kariéra.sk Katarína Tešla.



"V súčasnosti je hľadanie kvalifikovaných a šikovných zamestnancov čoraz náročnejšie. Zamestnávatelia by preto mali robiť všetko pre to, aby si kvalitných ľudí vo firme udržali. Niektorí sa rozhodli prijať opatrenia na zlepšenie situácie na pracovisku, no mnohí nerobia vôbec nič, čo potvrdzujú aj výsledky prieskumu," uviedla Tešla.



Približne tretina respondentov v prieskume uviedla, že nepocítila žiadne zlepšenie na pracovisku v oblasti prilákania či udržania kvalitných pracovníkov. Desať percent opýtaných uviedlo, že zamestnávateľ neprijal žiadne opatrenia. Najviac negatívnych odpovedí bolo zaznamenaných vo vekovej skupine 35 až 54 rokov. Na druhej strane sa nájdu aj zamestnávatelia, ktorí sú ochotní zvýšiť finančné ohodnotenie. Podľa prieskumu si takto prilepšilo približne 18 % z opýtaných, z ktorých si najviac prilepšili zamestnanci vo vekovej skupine 18 až 34 rokov.



Lepšie zamestnanecké benefity pocítilo 13 % respondentov, pričom najväčšie zastúpenie bolo opäť medzi mladšími. Niektorí zamestnanci pociťujú zvýšenú spokojnosť s pracovným prostredím (9,1 %) alebo majú viac príležitostí pracovať v oblasti, ktorá ich zaujíma (8,6 %). Zhodne po sedem percent respondentov uviedlo odpovede týkajúce sa zvýšenej pracovnej stability a viac možností na získanie zručností a vzdelávania.



Účastníci prieskumu dostali otázku, aký faktor by bol pre nich najdôležitejší v prípade, ak by si teraz hľadali nové zamestnanie. Takmer polovica z nich uviedla mzdu a finančné benefity. Čo sa týka lokality, na mzde najviac záleží obyvateľom stredného Slovenska.



"V dnešnom dynamickom pracovnom prostredí je kľúčové, aby zamestnávatelia prejavili záujem o svojich zamestnancov a ponúkli im primerané finančné ohodnotenie. Okrem toho by mali venovať pozornosť aj pracovným benefitom. Z prieskumu vyplýva, že až 13 % ľudí by sa pri hľadaní novej práce riadilo faktorom rovnováhy medzi pracovným a osobným životom a flexibilitou pracovného času," priblížila Tešla. Tento benefit je čoraz dôležitejší aj pre príslušníkov narodených po roku 1996, ktorí vyhľadávajú prácu s vhodnými pracovnými podmienkami.



Pracovná atmosféra a tímový duch sú dôležité pre 11 % opýtaných a možnosti osobného a profesionálneho rozvoja by uvítalo 6,3 % respondentov. "V konečnom dôsledku je nevyhnutné, aby si zamestnávatelia uvedomili, že kvalitní zamestnanci predstavujú skutočnú hodnotu pre ich podnikania. Preto by sa mali snažiť zlepšovať svoje pracovné podmienky, aby k sebe prilákali len tých najlepších," uzavrela Tešla.