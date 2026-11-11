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Prieskum: Príchod Volva prinesie aj tlak na mzdy a fluktuáciu
Automobilka Volvo vo Valalikoch plánuje vytvoriť minimálne 3300 priamych pracovných miest.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Príchod automobilky Volvo a ďalších investorov prinesie na východné Slovensko vyše 3000 nových pracovných miest, no zároveň prehĺbi boj o kvalifikovanú pracovnú silu. Vyplýva to z prieskumu agentúr Grafton a Gi Group, pričom väčšina výrobných a technologických firiem očakáva v regióne rast fluktuácie aj zvýšený tlak na mzdy. Zamestnávatelia tak budú musieť okrem náboru nových ľudí investovať viac úsilia aj do udržania svojich súčasných odborníkov.
„Príchod veľkého investora neznamená len vytvorenie nových pracovných miest. Znamená aj to, že o rovnakých ľudí začne súťažiť viac zamestnávateľov. Časť nových pozícií môžu obsadiť zamestnanci, ktorí už dnes v regióne pracujú, takže ich odchod vyvolá potrebu náboru v ďalších firmách. Konkurenčný boj sa tak môže postupne preniesť na širšiu časť pracovného trhu,“ vysvetlila manažérka personálnej agentúry Gi Group Zuzana Palášthy.
Automobilka Volvo vo Valalikoch plánuje vytvoriť minimálne 3300 priamych pracovných miest. Spolu s ďalšími novými výrobnými a logistickými projektmi v okolí Košíc a Prešova tak výrazne vzrastie dopyt po pracovníkoch v autopriemysle aj elektrotechnike. Tento investičný rozmach síce podporí zamestnanosť v regióne, zároveň však preverí kapacity trhu, ktorý naráža na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.
Hoci miera nezamestnanosti na východnom Slovensku prevyšuje celoslovenský priemer (v septembri 2026 dosahovala 6 % v Prešovskom a 4,85 % v Košickom kraji), čísla podľa prieskumu neodrážajú reálnu dostupnosť potrebnej kvalifikácie. Výrazné regionálne rozdiely spôsobujú, že priemyselné centrá už dnes trpia nedostatkom vhodných kandidátov, najmä pri špecializovaných profesiách ako mechatronik či elektrokonštruktér. Situáciu navyše zhoršuje úbytok obyvateľstva a záporné migračné saldo v oboch krajoch.
Príchod nových investícií prinesie výrazný tlak na mzdové rozpočty aj stabilitu zamestnancov. Podľa prieskumu agentúr plánuje až 81 % výrobných a technologických firiem na východnom Slovensku v najbližších dvoch rokoch naberať ľudí, pričom dopyt po pracovnej sile zvýši mzdy aj obmenu kádrov. Silnejšia konkurencia síce zlepší vyjednávaciu pozíciu najmä nedostatkovým špecialistom, pre firmy však bude znamenať skokový nárast nákladov.
„Najväčší tlak očakávame tam, kde je kvalifikovaných ľudí najmenej. Ak bude niekoľko zamestnávateľov súčasne hľadať skúsených údržbárov, technológov alebo inžinierov, budú musieť ponúknuť konkurencieschopné podmienky,“ upresnila Palášthy.
Upozornila, že využitie potenciálu investícií si vyžaduje rozvoj duálneho vzdelávania, rekvalifikácie a plánovanie náboru s predstihom 12 až 18 mesiacov. Obsadenie inžinierskych pozícií totiž bežne trvá 30 až 90 dní, preto uspejú najmä zamestnávatelia, ktorí si budúcich odborníkov pripravia vopred.
„Príchod veľkého investora neznamená len vytvorenie nových pracovných miest. Znamená aj to, že o rovnakých ľudí začne súťažiť viac zamestnávateľov. Časť nových pozícií môžu obsadiť zamestnanci, ktorí už dnes v regióne pracujú, takže ich odchod vyvolá potrebu náboru v ďalších firmách. Konkurenčný boj sa tak môže postupne preniesť na širšiu časť pracovného trhu,“ vysvetlila manažérka personálnej agentúry Gi Group Zuzana Palášthy.
Automobilka Volvo vo Valalikoch plánuje vytvoriť minimálne 3300 priamych pracovných miest. Spolu s ďalšími novými výrobnými a logistickými projektmi v okolí Košíc a Prešova tak výrazne vzrastie dopyt po pracovníkoch v autopriemysle aj elektrotechnike. Tento investičný rozmach síce podporí zamestnanosť v regióne, zároveň však preverí kapacity trhu, ktorý naráža na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.
Hoci miera nezamestnanosti na východnom Slovensku prevyšuje celoslovenský priemer (v septembri 2026 dosahovala 6 % v Prešovskom a 4,85 % v Košickom kraji), čísla podľa prieskumu neodrážajú reálnu dostupnosť potrebnej kvalifikácie. Výrazné regionálne rozdiely spôsobujú, že priemyselné centrá už dnes trpia nedostatkom vhodných kandidátov, najmä pri špecializovaných profesiách ako mechatronik či elektrokonštruktér. Situáciu navyše zhoršuje úbytok obyvateľstva a záporné migračné saldo v oboch krajoch.
Príchod nových investícií prinesie výrazný tlak na mzdové rozpočty aj stabilitu zamestnancov. Podľa prieskumu agentúr plánuje až 81 % výrobných a technologických firiem na východnom Slovensku v najbližších dvoch rokoch naberať ľudí, pričom dopyt po pracovnej sile zvýši mzdy aj obmenu kádrov. Silnejšia konkurencia síce zlepší vyjednávaciu pozíciu najmä nedostatkovým špecialistom, pre firmy však bude znamenať skokový nárast nákladov.
„Najväčší tlak očakávame tam, kde je kvalifikovaných ľudí najmenej. Ak bude niekoľko zamestnávateľov súčasne hľadať skúsených údržbárov, technológov alebo inžinierov, budú musieť ponúknuť konkurencieschopné podmienky,“ upresnila Palášthy.
Upozornila, že využitie potenciálu investícií si vyžaduje rozvoj duálneho vzdelávania, rekvalifikácie a plánovanie náboru s predstihom 12 až 18 mesiacov. Obsadenie inžinierskych pozícií totiž bežne trvá 30 až 90 dní, preto uspejú najmä zamestnávatelia, ktorí si budúcich odborníkov pripravia vopred.