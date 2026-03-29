PRIESKUM: Priemerný dôchodok je pre väčšinu Slovákov nepostačujúci
Za nepriaznivým vývojom stojí najmä demografia. Počet obyvateľov Slovenska dlhodobo klesá a populácia starne.
Bratislava 29. marca (TASR) - Odchod do dôchodku znamená pre priemerného Slováka výrazný pokles príjmu približne o 600 eur mesačne. Podľa prieskumu agentúry Ipsos je priemerný dôchodok uspokojivý len pre približne desatinu Slovákov. Vyplýva to z analýzy investičnej platformy Portu.
Zamestnancovi s príjmom na úrovni priemernej mzdy po odchode na penziu čistý mesačný príjem klesne z približne 1300 eur na 703 eur. „Ak by sme do tohto prepočtu zahrnuli aj trináste dôchodky, ktorých výška je aktuálne zmrazená na úrovni 667,30 eura, dostaneme sa na 759 eur, s ktorými môže priemerný dôchodca mesačne rátať. To je približne 58 % jeho predchádzajúceho príjmu,“ uviedol analytik Portu Marek Malina.
Takáto úroveň príjmu je však pre väčšinu ľudí nepostačujúca. Podľa prieskumu agentúry Ipsos pre Portu by sa s dôchodkom vo výške 800 eur uspokojilo len 11,2 % opýtaných. Takmer 60 % by očakávalo aspoň 1000 eur mesačne.
Za nepriaznivým vývojom stojí najmä demografia. Počet obyvateľov Slovenska dlhodobo klesá a populácia starne. Na jedného dôchodcu dnes nepripadajú ani traja pracujúci. V poslednom štvrťroku minulého roka pracovalo na Slovensku približne 2,6 milióna ľudí, zatiaľ čo počet starobných dôchodcov sa blíži k 1,2 milióna. „Tento pomer sa má pritom v budúcnosti iba zhoršovať. Je preto otázne, dokedy bude mať štát, ktorého verejné financie čelia vysokým deficitom, dostatok zdrojov na udržanie súčasnej úrovne dôchodkov,“ upozornil Malina.
