PRIESKUM: Projektové firmy očakávajú tohtoročný prepad trhu o 4,8 %

Bratislava 2. novembra (TASR) – Projektanti očakávajú tohtoročný prepad trhu projektových prác v priemere o 4,8 %. Väčší prepad očakávajú firmy v segmente pozemnej projekcie, a to o 5,5 %. Kapacity projektových spoločností sú vyťažené na 85 % a odhadujú aj pokles tržieb o 5,1 % - firmy projektujúce pozemné stavby až o 6,1 %. Vyplýva to z polročnej analýzy spoločnosti CEEC Research a jej partnera Cementáreň Ladce.



Riaditelia projektových firiem majú však optimistickejšie očakávania od roka 2021, kedy predpokladajú rast trhu o 0,8 %, a to v prípade pozemných aj pri projekcii inžinierskych stavieb. Projektanti inžinierskych stavieb odhadujú tohtoročný pokles trhu iba na tri percentá.



Čo sa týka vyťaženosti kapacít projektantov, v budúcom roku by sa mala ešte viac znížiť, a to na 80 %. Po tohtoročnom poklese tržieb však počítajú projektanti pozemných stavieb s nárastom o 0,8 %. Naopak, inžinierska projekcia predpokladá prepad tržieb v tomto roku (o 2,4 %) aj v budúcom roku (o 2,2 %).



Polovica projektantov svoje marže budúci rok meniť nebude, pätina ich bude zvyšovať a takmer tretina ich, naopak, v roku 2021 plánuje znížiť.



V priemere majú projektové firmy zazmluvnené zákazky na päť mesiacov vopred. Pre necelú polovicu opýtaných tento čas predstavuje v medziročnom porovnaní pokles. Dve pätiny sa domnievajú, že je to rovnaké ako vlani a zhruba desatina projektantov uviedla, že je dokonca dlhší ako v roku 2019.



Ako vysvetlil Ľudovít Augustín za spoločnosť EuroProm, tento rok očakáva, že sa budú realizovať tie efektívnejšie projekty, budúci rok už bude priestor aj na menšie regionálne projekty, práve preto môže trh v roku 2021 už rásť. "Ak chceme efektívne čerpať eurofondy, ktoré sú pridelené Slovensku, nemožno dlho otáľať a váhať, ale dobre premyslieť, a potom realizovať s maximálnymi kapacitami v pomerne krátkom časovom horizonte. To bude najväčšia úloha nového Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR," uzavrel Augustín.