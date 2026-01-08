< sekcia Ekonomika
Prieskum: Rádio Expres je v počúvanosti aj v podiele na trhu opäť prvé
Autor TASR
Bratislava 8. januára (TASR) - Najpočúvanejšou rozhlasovou stanicou na Slovensku zostáva aj naďalej Rádio Expres, ktoré si naladilo 28,6 percenta poslucháčov. Vyplýva to z aktuálnych údajov prieskumu počúvanosti Radioprojekt, realizovaného spoločnosťou Median SK. TASR ich poskytla zástupkyňa spoločnosti Linda Kleinertová.
Na druhom mieste sa umiestnilo Fun rádio s počúvanosťou 20,4 percenta. Tretia priečka patrí Rádiu Slovensko, ktoré v aktuálnej vlne prieskumu uviedlo 18,3 percenta respondentov. Nasledujú Rádio Europa 2 so 17,5 percenta a Rádio Vlna s 15,1 percenta. Ďalšie priečky obsadili Rádio Melody s 12,4 percenta a Rádio Regina, ktoré si naladilo 7,7 percenta poslucháčov.
Vedúce postavenie má Rádio Expres aj z hľadiska podielu na trhu, kde dosiahlo 20,3 percenta. Nasleduje Fun rádio s 15,6 percenta a Rádio Slovensko s podielom 15,2 percenta. Rádio Europa 2 zaznamenalo 12,4 percenta, Rádio Vlna 12,3 percenta, Rádio Melody 9,7 percenta a Rádio Regina 4,2 percenta. Ostatné rozhlasové stanice si rozdelili zvyšných 10,3 percenta trhu.
Celková počúvanosť rádií v ukazovateli „počúval posledný týždeň“ dosiahla 79,4 percenta, čo predstavuje viac ako 3,51 milióna poslucháčov vo veku od 14 do 79 rokov. Rádio denne počúva takmer 2,1 milióna ľudí, teda 49,7 percenta populácie. Priemerný obyvateľ Slovenska venuje počúvaniu rádia denne jednu hodinu a 25 minút, pričom samotní poslucháči strávia pri rádiu v priemere dve hodiny a 50 minút denne.
Spoločnosť Median SK realizuje kontinuálny prieskum Radioprojekt od apríla 2009. Aktuálne zverejnené údaje boli zbierané v období od 15. septembra do 14. decembra 2025. Prieskum sa uskutočnil na vzorke 3133 respondentov z radov obyvateľov Slovenska vo veku 14 až 79 rokov.
