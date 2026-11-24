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Prieskum: Radosť z práce na Slovensku pociťuje väčšina zamestnancov
Zistenia potvrdzujú dlhodobý trend, nie jednorazový výkyv.
Autor TASR
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Bratislava 24. novembra (TASR) - Vnútorne odpojených od svojej práce je na Slovensku až 44 % zamestnancov, čo predstavuje najvyšší podiel od začiatku meraní v roku 2022. Motivovanou zostáva len polovica pracujúcich, pričom dlhodobý pokles spokojnosti sa prejavil vo všetkých sledovaných ukazovateľoch vrátane radosti z práce či hrdosti na zamestnávateľa. Vyplýva to z prieskumu JobsIndex pre spoločnosť Alma Career Slovakia na vzorke 1001 respondentov.
„Prieskum JobsIndex zamestnancov delí podľa spokojnosti a motivácie do štyroch skupín. Odpojených, čiže nespokojných a nemotivovaných, je 44 % zamestnancov a zamestnankýň na Slovensku. Na jar v roku 2024 ich bolo 36 %,“ uviedla PR manažérka Alma Career Slovakia Ľubica Melcerová. Skupina spokojných a motivovaných tzv. ťahúňov klesla podľa prieskumu na necelú tretinu. Zvyšok trhu práce tvoria nespokojní, ale motivovaní kritickí inovátori (18 %) a spokojní, no nemotivovaní pasažieri (6 %).
Zistenia potvrdzujú dlhodobý trend, nie jednorazový výkyv. Radosť z práce pociťuje len 55 % zamestnancov (oproti 63 % na jar 2024). Hrdosť na svojho zamestnávateľa vyjadrilo 45 % opýtaných (pokles z 54 %) a firmu by ďalej odporučilo 46 % pracujúcich (predtým 51 %). Uvedené údaje predstavujú podiel respondentov, ktorí na päťbodovej škále zvolili dve najvyššie hodnoty.
Medzi jednotlivými profesiami existujú výrazné rozdiely. Najväčšiu radosť z práce majú zamestnanci v školstve a zdravotníctve (73 %) a technickí špecialisti, ako sú informatici či inžinieri (71 %), pričom obe skupiny patria aj k najmenej odpojeným. Naopak, v službách, obchode a pri manuálnych profesiách pociťuje radosť z práce len necelá polovica ľudí, pričom v službách a obchode je vnútorne odpojená viac ako polovica pracujúcich.
V uplynulom roku podľa dát zmenilo zamestnávateľa 15 % pracujúcich. Kým v minulosti prechod do novej firmy prinášal vyššiu spokojnosť, aktuálne sa medzi týmito ľuďmi cíti spokojná a motivovaná len tretina, čo je pokles oproti jarným 44 %. Podiel spokojných a motivovaných pritom dosahuje len necelú tretinu aj medzi zamestnancami, ktorí prácu nezmenili.
„Prieskum JobsIndex zamestnancov delí podľa spokojnosti a motivácie do štyroch skupín. Odpojených, čiže nespokojných a nemotivovaných, je 44 % zamestnancov a zamestnankýň na Slovensku. Na jar v roku 2024 ich bolo 36 %,“ uviedla PR manažérka Alma Career Slovakia Ľubica Melcerová. Skupina spokojných a motivovaných tzv. ťahúňov klesla podľa prieskumu na necelú tretinu. Zvyšok trhu práce tvoria nespokojní, ale motivovaní kritickí inovátori (18 %) a spokojní, no nemotivovaní pasažieri (6 %).
Zistenia potvrdzujú dlhodobý trend, nie jednorazový výkyv. Radosť z práce pociťuje len 55 % zamestnancov (oproti 63 % na jar 2024). Hrdosť na svojho zamestnávateľa vyjadrilo 45 % opýtaných (pokles z 54 %) a firmu by ďalej odporučilo 46 % pracujúcich (predtým 51 %). Uvedené údaje predstavujú podiel respondentov, ktorí na päťbodovej škále zvolili dve najvyššie hodnoty.
Medzi jednotlivými profesiami existujú výrazné rozdiely. Najväčšiu radosť z práce majú zamestnanci v školstve a zdravotníctve (73 %) a technickí špecialisti, ako sú informatici či inžinieri (71 %), pričom obe skupiny patria aj k najmenej odpojeným. Naopak, v službách, obchode a pri manuálnych profesiách pociťuje radosť z práce len necelá polovica ľudí, pričom v službách a obchode je vnútorne odpojená viac ako polovica pracujúcich.
V uplynulom roku podľa dát zmenilo zamestnávateľa 15 % pracujúcich. Kým v minulosti prechod do novej firmy prinášal vyššiu spokojnosť, aktuálne sa medzi týmito ľuďmi cíti spokojná a motivovaná len tretina, čo je pokles oproti jarným 44 %. Podiel spokojných a motivovaných pritom dosahuje len necelú tretinu aj medzi zamestnancami, ktorí prácu nezmenili.