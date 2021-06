PRIESKUM: Rast aktivity výrobného sektora eurozóny sa v máji zrýchlil

Brusel 1. júna (TASR) - Rast aktivity výrobného sektora eurozóny sa v máji zrýchlil viac, ako naznačil predbežný odhad, a dosiahol nový rekord. Podporil ho opäť veľký dopyt. Výrobcovia však stále zápasia s problémami s dodávkami, čo tlačí vstupné ceny do bezprecedentných výšok. Niektoré firmy pritom opäť využili svoje existujúce zásoby. Bez prekážok v dodávkach by rast výrobného sektora bol ešte rýchlejší. Ukázali to v utorok spresnené výsledky prieskumu spoločnosti IHS Markit.



Ekonomiku eurozóny v uplynulom roku "pustošila" pandémia nového koronavírusu, ktorá prinútila vlády v regióne uzavrieť väčšinu dominantného odvetvia služieb. Továrne však zostali zväčša otvorené a obmedzenia v rôznych krajinách sa postupne zmierňovali.



Podľa konečných výsledkov Markit index nákupných manažérov z výrobného sektora eurozóny v máji vzrástol na 63,1 bodu zo 62,9 bodu v apríli. To je viac ako 62,8 bodu pri rýchlom odhade a najväčšia hodnota tohto indexu od začiatku prieskumov v júni 1997.



Čiastkový index produkcie, ktorý sa podieľa na výpočte celkového kombinovaného PMI eurozóny a je považovaný za jeden z ukazovateľov "ekonomického zdravia" regiónu, v máji klesol na 62,2 bodu z aprílových 63,2 bodu. Stále sa však drží vysoko nad hranicou 50 bodov, ktorá signalizuje rast.



Výrazný rast produkcie je ďalším z ukazovateľov, ktorý naznačuje, že hospodárstvo regiónu v 2. štvrťroku výrazne ožíva, poznamenal Chris Williamson, hlavný ekonóm spoločnosti IHS Markit.



Pripomenul však, že v máji došlo aj k rekordným oneskoreniam dodávok, ktoré obmedzujú produkciu, a firmy nedokážu uspokojiť dopyt v miere, akú predtým nezažili.



Ťažkosti spôsobené pandémiou majú stále veľký vplyv na dodávateľské reťazce. Index vstupných cien tak prudko stúpol na 87,1 z aprílových 82,2 bodu, čo je jeho historické maximum.



Čo sa týka jednotlivých krajín eurozóny, vo viacerých PMI ich výrobných sektorov lámal rekordy. Najvyšší májový PMI pritom dosiahlo Holandsko, a to 69,4 bodu. Druhé bolo Rakúsko s PMI 66,4 bodu po ktorom nasledovali Nemecko so 64,4 bodu, Írsko so 64,1 bodu, Taliansko so 62,3 bodu, Francúzsko s 59,4 bodu, Španielsko s 59,4 bodu a Grécko s 58 bodmi.



Ekonómovia aj na základe týchto údajov očakávajú, že eurozóna sa v tomto štvrťroku dostane z recesie, už druhej za uplynulý rok.