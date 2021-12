PRIESKUM: Rastúce ceny zamávali aj predvianočnými nákupmi

Bratislava 16. decembra (TASR) - Rastúce ceny "zamávali" aj predvianočnými nákupmi. Pre stále rastúce ceny tovarov a služieb si mnohí nemôžu dovoliť míňať toľko, ako po minulé roky. Vyše 50 % Slovákov teda pre zdražovanie minie tento rok za darčeky menej peňazí. Na druhej strane, pätina ľudí zdražovanie nerieši a neovplyvňuje to ani ich výber darčekov. Ukázal to prieskum pre spoločnosť Home Credit.



Sedem z desiatich nakupujúcich financuje vianočné prekvapenia pre svojich blízkych z bežnej výplaty. Väčšina ľudí za ne zaplatí tento rok sumu do 200 eur, približne tretina od 200 do 400 eur. Skoro polovica Slovákov má rozložené nákupy tak, že väčšiu časť nakúpi online a menšiu časť v kamenných obchodoch. Dovolenky či víkendové pobyty ako darček pod stromček tento rok príliš "neletia".



"Viac ako 20 % respondentov sa vyjadrilo, že zdražovanie neriešia a neovplyvní ich výber a ani počet nakúpených darčekov. Takmer 15 % zase čaká na zľavy a výpredaje a nevadí im nakupovať ani po Vianociach. Našli sa aj štyri percentá takých, ktorí nebudú nakupovať žiadne darčeky," priblížil analytik trhu spoločnosti Jaroslav Ondrušek.



Slováci berú peniaze na vianočné darčeky predovšetkým z bežnej výplaty, čo uvádza viac ako 70 % opýtaných. Potom sú to úspory, z ktorých darčeky financuje takmer 40 % ľudí. Pôžičku u finančnej spoločnosti v tomto prípade riešia len dvaja zo sto opýtaných. "Naša elementárna rada je, aby sa ľudia na Vianoce zbytočne nezadlžovali. Na druhej strane, ak bude obdarovanému človeku vysnívaný darček slúžiť podstatne dlhšiu dobu, ako ho budete splácať, je to samozrejme možné. Aj tu však treba postupovať s rozvahou," radí ombudsman klientov spoločnosti Miroslav Zborovský.



Trend prechodu z tradičného nakupovania v kamenných obchodoch do online priestoru ešte viac urýchlila aj pandémia nového koronavírusu. V e-shopoch sa z roka na rok nakupuje stále viac akéhokoľvek tovaru, vianočné darčeky nevynímajúc. Takmer 48 % Slovákov kupuje dnes v režime väčšinu darčekov online, zvyšok v kamennej prevádzke.