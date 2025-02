Prieskum: Región SVE sa stáva dôležitou destináciou pre nemecké firmy

Berlín 8. februára (TASR) - Stredná a východná Európa (SVE) sa stáva čoraz dôležitejšou destináciou pre nemecké podniky, ktoré sú tam zastúpené. V nedávnom prieskume audítorskej spoločnosti KPMG a záujmového združenia Výbor pre východoeurópske hospodárske vzťahy (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft, OA) viac ako jedna pätina oslovených firiem uviedla, že plánuje presunúť výrobné procesy do tohto regiónu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Na prieskume sa zúčastnilo celkovo 133 spoločností s obchodnými aktivitami v regióne. Viac ako polovica oslovených podnikov (55 %) očakáva, že do roku 2030 sa región stane ešte významnejším miestom pre podnikanie.



"Známe slabé stránky Nemecka vedú spoločnosti v tejto krajine k presunu výroby do zahraničia," komentoval výsledky štúdie zverejnenej v stredu (5. 2.) pod názvom German CEE Business Outlook 2025 Andreas Glunz zo spoločnosti KPMG. Stredná a východná Európa je obľúbenou lokalitou, kde už nemecké podniky "výrazne investovali, vyznajú sa tam a zároveň zostávajú blízko svojej domovskej krajiny", dodal.



Podľa prieskumu plánuje 42 % podnikov investovať v strednej a vo východnej Európe v priebehu jedného roka. V horizonte nasledujúcich piatich rokov počíta s novými investíciami 56 %. Preferovanou destináciou zostáva Poľsko. V najväčšej ekonomike regiónu plánuje investície 51 % nemeckých spoločností. Nasledujú Rumunsko (43 %) a Ukrajina (41 %).



Podľa prieskumu sú najdôležitejšími faktormi pri rozhodovaní o investíciách domáci dopyt (40 %), dostupnosť kvalifikovaných odborníkov (37 %) a relatívne nízke náklady na pracovnú silu (33 %). Okrem týchto pozitívnych faktorov podniky vnímajú aj problémy, ako sú politické riziká a nedostatočná bezpečnosť (67 %), korupcia (38 %) a byrokratické prekážky (31 %).



Celkovo hodnotia nemecké spoločnosti svoju súčasnú obchodnú situáciu v regióne pozitívne. Za dobrú alebo veľmi dobrú ju považuje 45 % z nich, pričom štyri z piatich spoločností očakávajú, že o päť rokov bude situácia ešte lepšia.



KPMG a Výbor pre východoeurópske hospodárske vzťahy uskutočnili prieskum v dcérskych spoločnostiach nemeckých korporácií a nemeckých spoločností s obchodnými aktivitami vo východnej a v strednej Európe v období od 20. novembra do 31. decembra 2024. Zúčastnilo sa na ňom celkovo 133 spoločností. Otázky boli zamerané na hospodárske vyhliadky nemeckých spoločností v regióne, ako aj na ich výzvy a obchodné príležitosti.