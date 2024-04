Prieskum: Rekreačný poukaz chce tento rok využiť 35 % ľudí

Bratislava 15. apríla (TASR) - Rekreačný poukaz od zamestnávateľa chce tento rok na rekreáciu využiť 35 % zamestnaných Slovákov. Ďalších 26 % túto možnosť zvažuje. Ak by sa poukaz stal prenosný na rodičov, až dve tretiny opýtaných by ich rodičom venovali. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky pre pracovnú agentúru Maxin´s Group.



"Kvalitný oddych je pre zamestnancov veľmi dôležitý a zavedenie príspevku na rekreáciu, ktorý hradí zamestnávateľ, tomu do istej miery pomohlo. Zároveň sa však ukazuje, že to pre zamestnancov nie je kľúčový benefit, na základe ktorého by si vyberali zamestnávateľa alebo ktorý považujú za odmenu za svoju prácu," uviedla generálna riaditeľka personálnej agentúry Maxin´s Group Katarína Garajová.



Tretina opýtaných (32 %) v prieskume priznala, že rekreačné poukazy nevyužije, pretože im ich zamestnávateľ neposkytuje. Ďalších sedem percent respondentov podľa prieskumu nemá o tento druh zamestnaneckého benefitu záujem a nevyužíva ho.



Prieskum sa zaujímal aj o navrhovanú zmenu, a to rozšíriť možnosti pre zamestnanca venovať rekreačný poukaz svojim rodičom, o ktorej by sa malo v Národnej rade SR rokovať na aprílovej schôdzi. Ak by bola takáto možnosť, svoj poukaz by rodičom venovalo 40 % opýtaných, ďalších 26 % volilo odpoveď skôr áno. Po takomto využití poukazu by skôr nesiahlo 12 % opýtaných a rovnaký počet účastníkov prieskumu túto možnosť odmietlo.



Z prieskumu takisto vyplynulo, že väčšina zamestnancov (90 %) si môže zvoliť ubytovanie, v ktorom chce stráviť dovolenku s využitím rekreačného poukazu. Iba 10 % opýtaných musí využiť poukaz v rekreačných zariadeniach preferovaných zamestnávateľom.



"Spôsob využitia a uplatnenia rekreačného poukazu určuje legislatíva. Podľa nášho názoru by mal mať zamestnanec možnosť vybrať si, kde a s kým chce stráviť svoje voľno. Rekreačný poukaz sa dá navyše využiť aj na letný tábor pre deti," pripomenula Garajová.



Prieskum verejnej mienky sa uskutočnil od 4. do 9. apríla na vzorke 1050 respondentov starších ako 18 rokov.