Prieskum: Renováciou budov by SR mohla do 30 rokov ušetriť 2 mld. eur

Bratislava 6. marca (TASR) - Riziká bývania v zastaraných a energeticky neefektívnych domoch presahujú rámec zdravia a financií obyvateľov. Podľa prieskumu spoločnosti Velux by Slovensko vďaka renovácii starších obytných a kancelárskych budov mohlo do roku 2050 ušetriť až dve miliardy eur. Nezrenovované budovy zanechávajú veľkú ekologickú stopu a zvyšujú výdavky na zdravotnú starostlivosť, udáva prieskum.



Zsolt Szabó, marketingový riaditeľ spoločnosti VELUX pre ČR a SR, upresnil, že zdravšie budovy nie sú len v záujme ich obyvateľov, ale znamenajú profit pre všetkých. "Zdravé budovy môžu priniesť zmenu, ktorú Európa potrebuje: majú vplyv na viaceré oblasti, ako sú úspory energie, ochrana klímy, zlepšenie zdravia a produktivity a väčšia pohoda," konštatoval.



Prieskum Healthy Home Barometer 2022 ukazuje, že jeden z troch Európanov trpí nedostatkom denného svetla, hlukom, chladom či plesňami vo svojom obydlí. Stav budov a bývania má podľa prieskumu dôsledky na zvýšené výdavky na zdravotnú starostlivosť a zníženú produktivitu, čo má následne vplyv na hospodárstvo.



Analýza uvádza, že do roku 2050 by sme vďaka vyššej produktivite v lepšie vetraných budovách a väčšiemu množstvu prirodzeného svetla mohli ušetriť 100 miliónov eur na výdavkoch na zdravotnú starostlivosť, 145 miliónov eur na zdraví a produktivite, 800 miliónov eur na školách a jednu miliardu eur na kanceláriách.