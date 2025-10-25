< sekcia Ekonomika
Prieskum: Riaditelia sa sústredia na investície do rozvoja talentov
Prieskum ukázal, že mnohí globálni riaditelia firiem sú nútení zmeniť svoj prístup k vedeniu a upravujú stratégie, aby sa dokázali prispôsobiť meniacemu sa svetu.
Autor TASR
Bratislava 25. októbra (TASR) - Dôvera generálnych riaditeľov firiem v globálnu ekonomiku medziročne klesla o štyri percentá na 68 % a dosiahla najnižšiu úroveň od roku 2021. Aj napriek ekonomickým výzvam sa lídri zameriavajú na strategické investície do umelej inteligencie (AI), rozvoja talentov a odolnosti voči rizikám, ktoré by mali zabezpečiť stabilitu a podporiť budúci rast ich firiem. Uvádza to medzinárodný prieskum CEO Outlook 2025 spoločnosti KPMG, ktorý mapuje názory 1350 generálnych riaditeľov.
Umelá inteligencia zostáva naďalej investičnou prioritou pre tri štvrtiny generálnych riaditeľov, pričom až 69 % z nich plánuje v nasledujúcich 12 mesiacoch vyčleniť na túto oblasť desať až 20 % svojho rozpočtu. Napriek pretrvávajúcim ekonomickým tlakom chce 92 % lídrov zvýšiť počet zamestnancov počas nasledujúceho roka.
Prieskum ukázal, že mnohí globálni riaditelia firiem sú nútení zmeniť svoj prístup k vedeniu a upravujú stratégie, aby sa dokázali prispôsobiť meniacemu sa svetu. Väčšina z nich sa sústredí na investície do talentu ako nástroja na obnovenie rastu. Optimisticky sa pozerajú aj na rast ziskov a aktivitu v oblasti fúzií a akvizícií. Dvaja z piatich manažérov očakávajú nárast ziskov o vyše 2,5 % a 89 % pri M&A transakciách, ktoré sa týkajú väčšinou kúpy a predaja obchodných podielov v kapitálových spoločnostiach či podnikoch.
Najväčšími prekážkami rastu sú podobne ako vlani kybernetická kriminalita, nedostatočná bezpečnosť, ako aj pripravenosť pracovnej sily na AI a jej rozvoj. Úspešnú integráciu do firemných procesov ako bariéru identifikovali tri štvrtiny generálnych riaditeľov. Väčšina z nich už upravila plány rastu svojich firiem, no medzi najdôležitejšie bude podľa nich v budúcnosti patriť rýchlejšie rozhodovanie, transparentnosť v komunikácii a schopnosť identifikovať či riadiť riziká.
V prípade AI majú generálni riaditelia obavy z etických dôsledkov, dôveryhodnosti dát či nedostatočnej regulácie. Na druhej strane uznali, úspech realizácie AI do chodu firmy závisí od ľudí, preto sa čoraz viac zdôrazňuje aj potreba prístupu zameraného na zamestnancov. Napriek tomu, že existujú obavy z toho, že AI môže prispieť k zániku pracovných miest, tak 61 % generálnych riaditeľov aktívne hľadá nové talenty so zručnosťami práve v tejto oblasti. Celkovo 70 % zároveň pociťuje rastúcu konkurenciu o AI špecialistov a 77 % považuje rozvoj digitálnych zručností vo firme za kľúčovú výzvu.
Hoci sa postoje lídrov firiem v oblasti environmentálnych, sociálnych a riadiacich kritérií (ESG) líšia, tak väčšina z nich je odhodlaná dosiahnuť svoje ciele v udržateľnosti a ich dôvera v tieto záväzky rastie. Až 61 % generálnych riaditeľov je presvedčených, že do roku 2030 splnia svoje ciele uhlíkovej neutrality, pričom v medziročnom porovnaní ide o zlepšenie o desať percent. Tento nárast odráža aj ich dôveru v realizáciu dlhodobých klimatických cieľov v rámci firemného sveta.
