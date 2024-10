Prieskum: Riziko kybernetických útokov narastie aj z dôvodu nástupu AI

Bratislava 10. októbra (TASR) - IT odborníci slovenských firiem sa zhodli, že riziko kybernetických útokov je vysoké a zrejme naďalej porastie. Dôvodom je nástup umelej inteligencie (AI), ktorá zohráva čoraz častejšie úlohu v takýchto útokoch, ale aj v obrane. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu spoločnosti Mastercard.



"Náš prieskum naznačil, že povedomie o tom, ako je možné využiť potenciál AI v bezpečnosti firemných IT systémov, je stále pomerne nízke. Pritom práve tu sa ponúkajú nové možnosti, ako ochrániť kľúčové dáta firiem aj ich zákazníkov," uviedla produktová riaditeľka spoločnosti Barbora Tyllová s tým, že AI tiež pomáha identifikovať podvodné transakcie, dokáže rozpoznať neobvyklé vzorce správania a odhaliť tak vytváranie podvodných účtov.



Traja z piatich firemných IT odborníkov sa však domnievajú, že AI pomáha skôr útočníkom ako obrancom a zvyšuje úspešnosť kyberútokov. Viac ako 90 % respondentov pritom v prieskume uviedlo, že kyberútoky sú stále sofistikovanejšie. Význam kyberbezpečnosti si preto uvedomuje čoraz viac firiem. Zatiaľ čo vlani bolo tých, pre ktorých je kybernetická bezpečnosť najvyššou prioritou 43 %, v tomto roku je to 58 %.



Napriek tomu v prieskume 20 % firiem uviedlo, že nemajú žiadny formálny plán alebo pokyny pre prípad kybernetického incidentu. "Formálny akčný plán, ktorý popisuje, čo robiť v prípade útokov, môže byť pritom v boji proti nim kľúčový," podotkla spoločnosť s tým, že vo firmách, ktoré ho mali na takýto prípad vytvorený, sa útoku neubránilo len 14 %. Vo firmách, ktoré ho nemali, to bolo už 24 %. V priemere bolo úspešných necelých 20 % kyberútokov.



Najčastejším typom kyberútoku bol v minulom roku phishing. Stretlo sa s ním osem z desiatich podnikov a organizácií. "To je zrejme aj dôvod, prečo sú v oblasti kybernetickej bezpečnosti hlavnými témami ľudské zlyhanie a edukácia zamestnancov. Naopak, s ransomwarom sa stretlo menej firiem a organizácií ako vlani, tu sme zaznamenali pokles zhruba na polovicu. O niečo nižšia bola aj evidencia útokov prostredníctvom malvéru," vysvetlila spoločnosť.