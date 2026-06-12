< sekcia Ekonomika
Prieskum: Rizikové investovanie je viac doménou mužov
Viac ako polovica Slovákov sa podľa prieskumu pri investovaní primárne vyhýba riziku alebo postupuje mimoriadne opatrne.
Autor TASR
Bratislava 12. júna (TASR) - Hoci záujem o kapitálové trhy v posledných rokoch na Slovensku stúpa, viac ako polovica slovenských investorov naďalej hľadá predovšetkým istotu. Ochota siahať po rizikovejších riešeniach rastie s objemom zainvestovaných prostriedkov. Do rizika zároveň idú viac muži a ľudia po tridsiatke. Vyplýva to z prieskumu 2muse pre spoločnosť Across Private Investments.
Viac ako polovica Slovákov sa podľa prieskumu pri investovaní primárne vyhýba riziku alebo postupuje mimoriadne opatrne. Aktívne riskovať s cieľom dosiahnuť nadštandardný výnos je ochotná len pätina investorov, pričom podiel odvážnejších úmerne rastie s objemom zainvestovaných prostriedkov. Kým pri majetku do 5000 eur vykazuje pozitívny vzťah k riziku len desatina ľudí, pri investoroch s portfóliom nad 100.000 eur je to 41 %. Muži pritom vykazujú takmer trojnásobne vyššiu ochotu riskovať (28 %) než ženy (10 %). Ženy historicky pristupujú k správe peňazí s väčším dôrazom na stabilitu a ochranu existujúceho kapitálu.
„Držať sa pri investovaní výhradne pri zemi je na slovenskom trhu dlhodobý fenomén. Riziko je však prirodzenou súčasťou investovania a cieľom investora by malo byť pochopiť ho, primerane ho riadiť a vnímať v kontexte času. Krátkodobé výkyvy trhov môžu byť výrazné, no pri dlhodobom investovaní sa ich vplyv často zmierňuje. Kľúčové je tiež rozloženie investícií medzi rôzne triedy aktív, sektory alebo regióny,“ vysvetlil analytik Across Dominik Hapl.
Najotvorenejší voči investičnému riziku sú podľa prieskumu ľudia vo veku 31 až 40 rokov. V tejto skupine dosahuje ochota riskovať 29 % a podiel veľmi opatrných investorov je tu najnižší, na úrovni 11 %. Výrazne opatrná je mladá generácia od 18 do 30 rokov. Napriek tomu, že majú pred sebou najdlhší investičný horizont, až 59 % z nich sa riziku vyhýba alebo vyžaduje vysokú opatrnosť. Staršia generácia nad 56 rokov je podľa očakávaní najkonzervatívnejšia a viac ako tri pätiny z nej striktne odmietajú trhové výkyvy.
„To, že mladí ľudia do 30 rokov sú v investovaní výrazne konzervatívni, môže byť z pohľadu strategického budovania majetku chyba. V portfóliu by mali prevažovať akcie, lebo čas hrá v ich prospech. Pri horizonte troch dekád aktívneho života totiž nemajú krátkodobé prepady trhov o pätinu či tretinu hodnoty žiadny negatívny vplyv na výsledný cieľ,“ priblížil investičný riaditeľ Across Andrej Rajčány.
Naopak, okolo veku 55 rokov prichádza podľa neho obdobie, kedy začína byť zvýšená opatrnosť opodstatnená. V portfóliu týchto investorov by mali pracovať aj stabilizačné aktíva, ako napríklad dlhopisy. „Päť rokov pred plánovaným odchodom do dôchodku už totiž investor nemá luxus čakať na zotavenie trhov z prípadnej recesie, ktoré môže trvať aj dekádu. Primárnym cieľom je postupné uzamykanie doterajších ziskov a dôsledná ochrana vybudovaného kapitálu,“ doplnil Rajčány.
Viac ako polovica Slovákov sa podľa prieskumu pri investovaní primárne vyhýba riziku alebo postupuje mimoriadne opatrne. Aktívne riskovať s cieľom dosiahnuť nadštandardný výnos je ochotná len pätina investorov, pričom podiel odvážnejších úmerne rastie s objemom zainvestovaných prostriedkov. Kým pri majetku do 5000 eur vykazuje pozitívny vzťah k riziku len desatina ľudí, pri investoroch s portfóliom nad 100.000 eur je to 41 %. Muži pritom vykazujú takmer trojnásobne vyššiu ochotu riskovať (28 %) než ženy (10 %). Ženy historicky pristupujú k správe peňazí s väčším dôrazom na stabilitu a ochranu existujúceho kapitálu.
„Držať sa pri investovaní výhradne pri zemi je na slovenskom trhu dlhodobý fenomén. Riziko je však prirodzenou súčasťou investovania a cieľom investora by malo byť pochopiť ho, primerane ho riadiť a vnímať v kontexte času. Krátkodobé výkyvy trhov môžu byť výrazné, no pri dlhodobom investovaní sa ich vplyv často zmierňuje. Kľúčové je tiež rozloženie investícií medzi rôzne triedy aktív, sektory alebo regióny,“ vysvetlil analytik Across Dominik Hapl.
Najotvorenejší voči investičnému riziku sú podľa prieskumu ľudia vo veku 31 až 40 rokov. V tejto skupine dosahuje ochota riskovať 29 % a podiel veľmi opatrných investorov je tu najnižší, na úrovni 11 %. Výrazne opatrná je mladá generácia od 18 do 30 rokov. Napriek tomu, že majú pred sebou najdlhší investičný horizont, až 59 % z nich sa riziku vyhýba alebo vyžaduje vysokú opatrnosť. Staršia generácia nad 56 rokov je podľa očakávaní najkonzervatívnejšia a viac ako tri pätiny z nej striktne odmietajú trhové výkyvy.
„To, že mladí ľudia do 30 rokov sú v investovaní výrazne konzervatívni, môže byť z pohľadu strategického budovania majetku chyba. V portfóliu by mali prevažovať akcie, lebo čas hrá v ich prospech. Pri horizonte troch dekád aktívneho života totiž nemajú krátkodobé prepady trhov o pätinu či tretinu hodnoty žiadny negatívny vplyv na výsledný cieľ,“ priblížil investičný riaditeľ Across Andrej Rajčány.
Naopak, okolo veku 55 rokov prichádza podľa neho obdobie, kedy začína byť zvýšená opatrnosť opodstatnená. V portfóliu týchto investorov by mali pracovať aj stabilizačné aktíva, ako napríklad dlhopisy. „Päť rokov pred plánovaným odchodom do dôchodku už totiž investor nemá luxus čakať na zotavenie trhov z prípadnej recesie, ktoré môže trvať aj dekádu. Primárnym cieľom je postupné uzamykanie doterajších ziskov a dôsledná ochrana vybudovaného kapitálu,“ doplnil Rajčány.