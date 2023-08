Prieskum: Rodičia deťom odkladajú peniaze najčastejšie do 60 € mesačne

Bratislava 30. augusta (TASR) - Tri štvrtiny rodičov na Slovensku myslia na finančné zabezpečenie svojich detí v budúcnosti a odkladajú im peniaze. Z tých, čo deťom nešetria, väčšia časť tvrdí, že tak chce urobiť v budúcnosti. Necelých desať percent im peniaze odkladať neplánuje. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu pre on-line investičnú platformu Portu. Zber dát bol realizovaný na vzorke 544 respondentov, ktorí žijú v domácnosti s dieťaťom do 18 rokov.



"Dobrou správou je, že vo väčšine domácností na Slovensku myslia dospelí na budúcnosť detí v rodine. Odkladajú im peniaze aj v prípade, ak nevedia, na čo presne by ich mali v dospelosti použiť. Vďaka tomu im môžu uľahčiť štart do života po dosiahnutí plnoletosti, prípadne financovať štúdium," ozrejmil analytik Marek Malina.



Podľa prieskumu nemá presne stanovený účel šetrenia pre deti 56,6 % ľudí, necelých 30 % im odkladá na osamostatnenie sa v dospelosti, necelá štvrtina na vzdelanie, 19 % uviedlo, že cieľom je bývanie. Pokiaľ ide o sumu, 83,5 % respondentov z tých, ktorí deťom šetria, uviedlo, že v priemere na jedno dieťa odkladajú do 60 eur mesačne. Viac ako 120 eur dokáže dieťaťu ušetriť iba necelých 5 % respondentov.



Najčastejší dôvod, prečo rodičia potomkom peniaze neodkladajú vôbec, je, že si to nemôžu finančne dovoliť. Tvrdí to takmer 60 % z tých, ktorí deťom nič nešetria. Necelých 10 % chce, aby sa deti o seba postarali samé, približne 5 % ľudí je presvedčených, že ich deti takýto typ úspor nepotrebujú, rovnako veľká skupina ľudí sa obáva, že by ich utratili na zbytočnosti.



Veľká časť ľudí odkladá podľa prieskumu deťom peniaze na sporiacich a bežných účtoch. "Prvé menované boli v období nízkych úrokov zhodnocované na úrovni blízkej nule, druhé sú na nej dodnes. Práve pre ich slabý výnos sú tieto produkty na zhodnocovanie peňazí pre deti nevhodné. Mladí ľudia môžu ťažiť z dlhodobého zhodnocovania financií, na ktoré je vhodnejšie investovanie. Pretože práve dlhodobosť a pravidelnosť je najlepším zabezpečením investície pred výkyvmi finančných trhov a má najväčší potenciál zvýšiť očakávaný výnos," upozornil Malina.