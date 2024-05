Prieskum: Rodičov šetriacich svojim deťom postupne pribúda

Bratislava 11. mája (TASR) - Rodičov, ktorí odkladajú peniaze svojim deťom na budúcnosť, na Slovensku aj v Českej republike pribúda. Počet investujúcich rodičov na Slovensku stúpol za jeden rok až o 84 %, pričom v susednom Česku išlo o 51-percentný nárast, vyplýva to zo štatistík investičnej platformy Portu.



"Na Slovensku sme svedkami toho, že rodičia sú k svojim deťom štedrejší v porovnaní s výškou vlastných investícií než v Česku. Pre obe krajiny však platí, že najviac si môžu dovoliť svojim potomkom odkladať tí, ktorí ich majú menej. Viacdetné rodiny majú, logicky, voľných financií menej a do hry vstupuje aj demografia, keď počet viacdetných rodín postupne klesá," vysvetlil analytik Portu Marek Malina.



V sporení na budúcnosť detí sú podľa štatistík investičnej platformy viac aktívnejšie slovenské mamy než tie české. Na Slovensku založili mamy na prelome apríla a mája 2024 štvrtinu účtov, vyšší je aj priemerný finančný príspevok, ktorým sporia na budúcnosť detí. "Kým mama na Slovensku v priemere pošle na detský účet približne 114 eur, v Českej republike je to o 9 eur menej. Slovenské matky sú voči svojim potomkom v priemere dokonca prajnejšie ako českí muži, mesačne im odložia o 14 eur viac," vyčíslil Malina.



Rodičia posielajú peniaze deťom priamo na účet alebo im odkladajú investície vo svojom konte. Podľa štatistík investičnej platformy svojim deťom šetrí na budúcnosť približne 5 % klientov Portu. V Česku priemerne vložia rodičia na svoj účet vyše 380 eur, na Slovensku je to približne o sto eur menej. Na detské konto však prispievajú slovenskí rodičia o 24 eur viac ako tí českí.



Jednoduchšie je šetriť menšiemu počtu detí, než keď je rodina mnohopočetná. Analytik rodičom radí, aby nezabúdali ani na mladšie deti a tým starším odkladali o niečo menej a ušetrenú sumu posunuli na účet tým mladším. "Je to lepšie, než odkladať peniaze iba na jednom účte a tie potom medzi deti rozdeliť. Tento prístup totiž umožňuje investičnú stratégiu flexibilne prispôsobovať každému potomkovi zvlášť. Napríklad, ak sa jedno z detí blíži k plnoletosti a chcelo by ísť študovať do zahraničia, možno portfólio preniesť do konzervatívnejších fondov, a tým ho viac chrániť pred výkyvmi. Stratégia mladšieho dieťaťa zostane nedotknutá," vysvetlil Malina.