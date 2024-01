Prieskum: S hraním hazardných hier má skúsenosť takmer 90 % opýtaných

Bratislava 31. januára (TASR) - Skúsenosť s hraním hazardných hier má takmer 90 % respondentov. Najčastejšie ide o žrebové lotérie (69 %), číselné lotérie (57 %) a kurzové stávky (39 %). Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos, ktorý realizovala pre Úrad pre reguláciu hazardných hier počas októbra 2023 na vzorke 1025 respondentov.



Na Slovensku sú obľúbenou formou hazardných hier stávky na športové udalosti. Online prevádzky sú pritom navštevované častejšie ako kamenné. Túto možnosť preferuje 63 % respondentov. Hranie v kamenných prevádzkach častejšie preferujú ľudia so základným vzdelaním a starší ľudia. Priemerná dĺžka hrania hazardných hier je na úrovni približne od desať do 30 minút.



Na hranie využíva vlastné finančné prostriedky 89 % opýtaných a na hazard si nepožičiavajú. Viac ako 50 % respondentov, ktorí navštívili v poslednom roku prevádzky s hazardnými hrami, si pritom stanoví finančný limit na hranie. Tri štvrtiny z nich uviedli, že tento limit aj dodržiavajú. Stanovený limit nikdy alebo vo väčšine prípadov nedodrží 5 % hráčov.



Z prieskumu takisto vyplýva, že do kontaktu s hraním hazardných hier na nelegálnych internetových stránkach prišlo 14 % populácie. Najčastejšie to boli mladí ľudia vo veku od 15 - 17 rokov.



Pojem "zodpovedné hranie" poznalo úplne alebo čiastočne 70 % opýtaných. Častejšie bol známy osobám vo veku 15 až 24 rokov. Znalosť tohto pojmu bola výrazne vyššia pri ľuďoch, ktorí už v minulosti alebo za posledných 12 mesiacov mali skúsenosť s hraním hazardných hier.



Prieskum zároveň ukázal, že opýtaní považujú za dôležité zdieľanie informácií medzi svojimi blízkymi o zodpovednom hraní a aj vyhľadanie odbornej pomoci v prípade objavenia sa rizikového správania. Takmer so všetkými formami hazardných hier, s výnimkou žrebových lotérií, majú častejšiu skúsenosť muži.