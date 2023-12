Prieskum: S výškou dôchodku nie je spokojných 73 % seniorov

Bratislava 9. decembra (TASR) - S výškou svojho dôchodku nie je spokojných 73 % seniorov a viac ako 60 % chýbajú peniaze. Približne 64 % respondentov uviedlo, že nemajú iný príjem ako štátny dôchodok. Vyplýva to z prieskumu investičnej platformy Fondee.



Zároveň sa znížila 63 % seniorom po odchode do dôchodku životná úroveň. Medzi ženami nie je spokojných svojím dôchodkom 76 % z nich. "Stojí za tým fakt, že ženy mávajú v priemere nižšie dôchodky ako muži. Situáciu nezmenili ani opatrenia na Slovensku v podobe rodičovského dôchodku alebo v Česku tzv. výchovné, ktorých cieľom bolo prilepšiť si na dôchodku," priblížila spoluzakladateľka investičnej platformy Fondee Eva Hlavsová.



Zmeny v dôchodkovom systéme tiež seniorom nepomáhajú. Tretí pilier čerpá 6 % opýtaných, 14 % seniorov si na dôchodku pomáha financiami zo sporiaceho účtu a 10 % úsporami zo stavebného sporenia. Približne 6 % opýtaných má príjem z akcií či dlhopisov a 5 % dostáva peniaze z nájmu vlastnej nehnuteľnosti.



"Nielenže prevažná väčšina seniorov nemá iný príjem ako je štátny dôchodok, ale tí, ktorí sa na dôchodok pripravili, tak zvolili nevhodný spôsob. Výnos sporiacich účtov či stavebného sporenia spravidla neprekonajú infláciu a pokiaľ si niekto sporí na dôchodok dlhodobo, existujú lepšie spôsoby, ktoré z peňazí neukrajujú, ale ich skôr zhodnocujú," uviedla Hlavsová.



Mladšie generácie by sa podľa 59 % seniorov nemali spoliehať na štátny dôchodok a mali by sa pripravovať na starobu včas. Dôchodky v súčasnej výške zároveň nie sú podľa Hlavsovej pre štát ekonomicky udržateľné.