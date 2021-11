Prieskum: Samosprávy dávajú rodinným podnikom zelenú

Bratislava 11. novembra (TASR) - Mestá a obce sú ochotné pomáhať rodinným podnikom na svojom území. Vyplýva to z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).



Primátori a starostovia zaradení do prieskum odpovedali na otázku, či je ich samospráva ochotná poskytnúť podporu rodinným podnikom formou zníženia alebo oslobodenia od dane z nehnuteľností v rámci zákonných možností.



Celkovo 47 % opýtaných vyjadrilo pozitívny postoj. Primátori a starostovia zároveň vyjadrili pozitívny prístup k podpore rodinných podnikov formou oslobodenia, prípadne zníženia miestnych daní, ako je napríklad daň za užívanie verejného priestranstva, či daň za ubytovanie. Tento prístup vyjadrilo 52 % respondentov.



Celkovo 54 % štatutárnych predstaviteľov miestnej územnej samosprávy konštatovalo, že ich samospráva je ochotná poskytnúť pomoc rodinným podnikom pri prevode alebo prenájme majetku využitím inštitútu osobitného zreteľa podľa zákona o majetku obcí. Prieskum bol realizovaný v čase od 10. septembra do 23. októbra 2021 na reprezentatívnej vzorke 505 samospráv.