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Prieskum: Školenie o AI absolvovalo v Európe len 17 % zamestnancov
Podpora regulácie AI medziročne podľa údajov vzrástla zo 61 % na 78 %.
Autor TASR
Bratislava 4. novembra (TASR) - Zatiaľ čo v USA absolvovalo školenie o umelej inteligencii (AI) na pracovisku 30 % zamestnancov, v Európe je to len 17 % a takmer polovica európskych zamestnávateľov žiadne vzdelávanie neponúka. Vyplýva to z prieskumu Allianz Pulse 2026, podľa ktorého obavy z negatívnych vplyvov AI zvyšujú aj podporu jej prísnejšej regulácie.
Ľudia očakávajú od AI vyššiu osobnú produktivitu (s prevahou pozitívnych očakávaní +30 %), no dosah na pracovné miesta vnímajú negatívne (-67 %, medziročný pokles o 12 percentuálnych bodov). Úplné nahradenie svojej pozície do piatich rokov však predpokladá len 7 % ľudí, zatiaľ čo 21 % čaká nahradenie časti úloh a 26 % vidí v AI pomocníka. Zvyšok očakáva minimálny vplyv s podielom 25 % alebo situáciu nevie posúdiť (pätina).
Kľúčovou výzvou AI transformácie je podľa výsledkov prieskumu pripravenosť zamestnancov: v Európe absolvovalo školenie len 17 % z nich (v USA 30 %) a až 44 % zamestnávateľov žiadne vzdelávanie neponúka. Podľa Allianz je AI gramotnosť kľúčová kompetencia budúcnosti.
Podpora regulácie AI medziročne podľa údajov vzrástla zo 61 % na 78 %. Ľudia sa obávajú najmä dezinformácií (25 %), zneužitia údajov (21 %) a straty práce (17 %), pričom 37 % očakáva prehĺbenie spoločenských nerovností. Podpora prísnejších pravidiel pritom nevylučuje nadšenie pre technológiu, čo ukazuje príklad Španielska s vysokou mierou využívania AI.
Vzhľadom na prieskum nestačí podľa Allianz AI zavádzať len rýchlejšie, ale je nutné ju pretaviť do reálnych ekonomických prínosov. Experti stanovili pre Európu päť hlavných priorít: posunúť AI od súkromného experimentovania k firemnému využitiu, zmenšiť medzeru vo vzdelávaní, podporiť prechod pracovníkov na nové úlohy, spravodlivo rozdeliť hospodárske prínosy a posilniť dôveru prostredníctvom cielenej regulácie. Úspech transformácie sa tak nebude merať iba tempom zavádzania technológie, ale najmä rastom produktivity, lepším uplatnením na trhu práce a celkovým prínosom pre spoločnosť.
Ľudia očakávajú od AI vyššiu osobnú produktivitu (s prevahou pozitívnych očakávaní +30 %), no dosah na pracovné miesta vnímajú negatívne (-67 %, medziročný pokles o 12 percentuálnych bodov). Úplné nahradenie svojej pozície do piatich rokov však predpokladá len 7 % ľudí, zatiaľ čo 21 % čaká nahradenie časti úloh a 26 % vidí v AI pomocníka. Zvyšok očakáva minimálny vplyv s podielom 25 % alebo situáciu nevie posúdiť (pätina).
Kľúčovou výzvou AI transformácie je podľa výsledkov prieskumu pripravenosť zamestnancov: v Európe absolvovalo školenie len 17 % z nich (v USA 30 %) a až 44 % zamestnávateľov žiadne vzdelávanie neponúka. Podľa Allianz je AI gramotnosť kľúčová kompetencia budúcnosti.
Podpora regulácie AI medziročne podľa údajov vzrástla zo 61 % na 78 %. Ľudia sa obávajú najmä dezinformácií (25 %), zneužitia údajov (21 %) a straty práce (17 %), pričom 37 % očakáva prehĺbenie spoločenských nerovností. Podpora prísnejších pravidiel pritom nevylučuje nadšenie pre technológiu, čo ukazuje príklad Španielska s vysokou mierou využívania AI.
Vzhľadom na prieskum nestačí podľa Allianz AI zavádzať len rýchlejšie, ale je nutné ju pretaviť do reálnych ekonomických prínosov. Experti stanovili pre Európu päť hlavných priorít: posunúť AI od súkromného experimentovania k firemnému využitiu, zmenšiť medzeru vo vzdelávaní, podporiť prechod pracovníkov na nové úlohy, spravodlivo rozdeliť hospodárske prínosy a posilniť dôveru prostredníctvom cielenej regulácie. Úspech transformácie sa tak nebude merať iba tempom zavádzania technológie, ale najmä rastom produktivity, lepším uplatnením na trhu práce a celkovým prínosom pre spoločnosť.