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Prieskum: Takmer 50 % Slovákov nemá jasno v poplatku za tovar mimo EÚ
Podrobnosti o novom poplatku pozná 51,9 % respondentov. Ďalších 25,4 % o zmene počulo, ale nepozná jej detaily, zatiaľ čo 22,7 % o nej doteraz vôbec nevedelo.
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - Takmer polovica Slovákov (48,1 %) nemá úplné informácie alebo vôbec nevie o tom, že od 1. novembra platí v Európskej únii nový manipulačný poplatok za tovar objednávaný z krajín mimo EÚ. Medzi mladými ľuďmi vo veku 18 až 26 rokov je to dokonca viac ako polovica, vyplýva z aktuálneho prieskumu agentúry Ipsos pre technologicko-logistickú spoločnosť Dodo na vzorke 1050 respondentov.
Podrobnosti o novom poplatku pozná 51,9 % respondentov. Ďalších 25,4 % o zmene počulo, ale nepozná jej detaily, zatiaľ čo 22,7 % o nej doteraz vôbec nevedelo. Zber dát sa realizoval od 23. do 28. októbra 2026. Nový manipulačný poplatok vo výške dvoch eur za tovar objednaný online z krajín mimo EÚ sa platí od 1. novembra.
Najvýraznejšie rozdiely v informovanosti odhalil prieskum medzi jednotlivými vekovými skupinami. Až 31,3 % mladých Slovákov vo veku 18 až 26 rokov o novom poplatku vôbec nevedelo a ďalších 19 % o ňom síce počulo, no nepozná jeho podrobnosti. Mladí dospelí vo veku 27 až 35 rokov sú informovaní o niečo lepšie, o novom poplatku vôbec nevedelo 19 % z nich. V ostatných vekových kategóriách sa podiel respondentov, ktorí o zmene nepočuli, pohybuje približne na úrovni 21 až 22 %.
Nový manipulačný poplatok vo výške dvoch eur sa uplatňuje za každú položku colného vyhlásenia, bez ohľadu na hodnotu zásielky. Poplatok sa vzťahuje na jednotlivé kategórie tovaru, nie na každý kus výrobku. Dopĺňa trojeurové clo, ktoré sa pri zásielkach s hodnotou do 150 eur uplatňuje od júla tohto roka.
„Nový poplatok môže postupne zmenšiť cenový rozdiel medzi nákupmi na čínskych trhoviskách a u domácich obchodníkov. Pre slovenské e-shopy je to príležitosť, no samotná regulácia im zákazníkov neprinesie. Ak chcú v konkurencii veľkých zahraničných platforiem uspieť, musia ponúknuť niečo navyše. Rozhodovať nebude len cena tovaru, ale aj kvalita služieb, spoľahlivosť a pohodlie celého nákupu vrátane doručenia,“ skonštatoval prevádzkový riaditeľ spoločnosti Dodo Peter Menky.
Podrobnosti o novom poplatku pozná 51,9 % respondentov. Ďalších 25,4 % o zmene počulo, ale nepozná jej detaily, zatiaľ čo 22,7 % o nej doteraz vôbec nevedelo. Zber dát sa realizoval od 23. do 28. októbra 2026. Nový manipulačný poplatok vo výške dvoch eur za tovar objednaný online z krajín mimo EÚ sa platí od 1. novembra.
Najvýraznejšie rozdiely v informovanosti odhalil prieskum medzi jednotlivými vekovými skupinami. Až 31,3 % mladých Slovákov vo veku 18 až 26 rokov o novom poplatku vôbec nevedelo a ďalších 19 % o ňom síce počulo, no nepozná jeho podrobnosti. Mladí dospelí vo veku 27 až 35 rokov sú informovaní o niečo lepšie, o novom poplatku vôbec nevedelo 19 % z nich. V ostatných vekových kategóriách sa podiel respondentov, ktorí o zmene nepočuli, pohybuje približne na úrovni 21 až 22 %.
Nový manipulačný poplatok vo výške dvoch eur sa uplatňuje za každú položku colného vyhlásenia, bez ohľadu na hodnotu zásielky. Poplatok sa vzťahuje na jednotlivé kategórie tovaru, nie na každý kus výrobku. Dopĺňa trojeurové clo, ktoré sa pri zásielkach s hodnotou do 150 eur uplatňuje od júla tohto roka.
„Nový poplatok môže postupne zmenšiť cenový rozdiel medzi nákupmi na čínskych trhoviskách a u domácich obchodníkov. Pre slovenské e-shopy je to príležitosť, no samotná regulácia im zákazníkov neprinesie. Ak chcú v konkurencii veľkých zahraničných platforiem uspieť, musia ponúknuť niečo navyše. Rozhodovať nebude len cena tovaru, ale aj kvalita služieb, spoľahlivosť a pohodlie celého nákupu vrátane doručenia,“ skonštatoval prevádzkový riaditeľ spoločnosti Dodo Peter Menky.