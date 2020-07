PRIESKUM: AKO budú Slováci tráviť tohtoročnú letnú dovolenku?

Bratislava 3. júla (TASR) – Slováci budú tráviť tohtoročnú letnú dovolenku opatrne. Potvrdzuje to aktuálny reprezentatívny prieskum spoločnosti Partners Group SK, ktorý minulý týždeň realizovala agentúra Focus. Opatrnosť sa podpisuje nielen pod rozhodnutia Slovákov, akú dovolenku a kde si vybrať, ale aj pod to, koľko sú ochotní za ňu zaplatiť a aké bude dovolenkové vreckové.



Tesne pred začiatkom letných prázdnin agentúra v prieskume zisťovala, ako budú Slováci dovolenkovať toto leto. "Výsledky hovoria veľmi jasne – budeme opatrní a zodpovední. Nakoniec iba niečo vyše tretiny opýtaných (39 %) pôjde na letnú dovolenku, z toho jednoznačne preferovanou destináciou je Slovensko. Zjavne tieň nového koronavírusu spôsobil, že väčšina dovolenkujúcich pôjde na dovolenku individuálne, bez využitia služieb cestovných kancelárií, pričom výber typu pobytu či ubytovania bude rovnako ovplyvnený zvýšenou bezpečnosťou, preferovaním individuálnych riešení," priblížil sociológ a riaditeľ Focusu Martin Slosiarik.



Oproti minulému roku, keď takmer polovica Slovákov plánovala ísť na letnú dovolenku, z toho dve tretiny do zahraničia a viac ako tretina prostredníctvom cestovnej kancelárie, je dnešná situácia takmer úplne obrátená. Slováci hľadajú bezpečné individuálne možnosti trávenia dovolenky.



Dve tretiny opýtaných dovolenkujúcich Slovákov (celkovo 26 % všetkých opýtaných) absolvujú letnú dovolenku na Slovensku. Najčastejším spôsobom, ako budú Slováci tráviť domácu dovolenku, sú podľa prieskumu turistika a výlety do hôr (41 %). Oproti minulému roku významne poskočil záujem stráviť leto na chate či chalupe (33 % oproti 13 %). Nárast zaznamenali takisto návštevy príbuzných. Jemne sa znížil záujem o kúpaliská a akvaparky, kam plánuje ísť štvrtina opýtaných, najčastejšie rodiny s deťmi. Väčší pokles nastal pri dovolenkách pri vode či poznávacích zájazdoch po Slovensku.



Na dovolenku do zahraničia plánuje ísť štvrtina dovolenkujúcich Slovákov, celkovo 9 % všetkých opýtaných. Do zahraničia idú dovolenkujúci prioritne za morom, a to tri štvrtiny opýtaných. Aj tu však vidieť pokles oproti minuloročným 87 %. Podľa prieskumu narástol počet ľudí, ktorí navštívia v zahraničí rodinu a príbuzných (dnešných 16 % oproti minuloročným 6 %).



Zodpovedne a opatrne pristupujú Slováci aj k financovaniu tohtoročných dovoleniek. "V rozpočtoch domácností a vo výdavkoch na zabezpečenie letnej dovolenky, ako aj na dovolenkové vreckové zaznamenávame pokles a jasne vidieť opatrnosť v porovnaní s minulým rokom," spresnil Peter Gurecka, odborník na financie z Partners Group SK.



Zatiaľ čo pred rokom viac ako polovica dovolenkujúcich plánovala minúť na zabezpečenie dovolenky do 1000 eur, toto leto takmer polovica dovolenkárov plánuje minúť len do 500 eur. Rovnako budú šetriť aj na výdavkoch počas samotnej dovolenky. Kým pred rokom mala približne tretina odložené vreckové do 250 eur, tento rok s nižším rozpočtom ráta až 45 % všetkých dovolenkujúcich.