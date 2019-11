Prieskum: Slováci by sa pre Vianoce nemali zadlžovať

Bratislava 8. novembra (TASR) - Vianočné sviatky patria k finančne najnáročnejším sviatkom v kalendárnom roku, keďže jednorazovo významne zaťažujú rodinnú kasu. Málokto sa pripravuje na Vianoce počas celého roka. Väčšina Slovákov (90 %) plánuje vianočné nákupy práve na posledné dva mesiace pred nimi.



Dokonca až takmer polovica Slovákov (47 %) si necháva nákup darčekov na posledné dva týždne. Ženy sú pri plánovaní Vianoc disciplinovanejšie. Polovica žien zabezpečuje darčeky mesiac až dva pred Vianocami, zato u mužov je to iba tretina. Na poslednú chvíľu, čiže pár dní pred Vianocami, si však necháva nákup darčeka tretina mužov (29 %), ale žien iba 9 %. Ukázal to prieskum spoločnosti Partners Group SK, ktorý minulý mesiac realizovala agentúra Focus.



Slováci prezradili, aké darčeky plánujú tento rok kupovať pod stromček. "Zdá sa, že pod stromčekom si nájdeme viac praktické veci. Štvrtina Slovákov sa chystá kupovať najmä kozmetiku, drogériu a tiež oblečenie. Približne 15 % Slovákov poteší pod stromčekom deti hračkami, ale aj knihami a tiež finančnou hotovosťou," uviedol Peter Gurecka, odborník na financie z Partners Group SK. Viac ako štvrtina opýtaných ešte nevedela, aké darčeky nakúpi, a to viac muži (34 %), ako ženy (21 %).



Z prieskumu tiež vzišlo, že v priemere plánujú Slováci minúť tento rok na nákup vianočných darčekov takmer 200 eur. Podľa odborníka netreba však zabúdať na to, že nákup darčekov je iba jednou z nákladových položiek, s ktorými treba na sviatky počítať. Darčeky tvoria približne polovicu celkových vianočných nákladov. Okrem darčekov treba myslieť aj na vianočnú výzdobu, a hlavne na vianočné pečenie a bohatý sviatočný stôl. Celkovo tak možno na Vianoce minúť v priemere 400 eur a ak sa prirátajú aj náklady na cestovanie, suma sa ešte zvýši.



Potešujúci je fakt, že len málo Slovákov (5 %) si plánuje na Vianoce požičať peniaze, i keď ideálne by bolo, ak by sa na Vianoce vôbec nezadlžovali. "Zo skúseností však treba poukázať, že rizikové sú kreditné karty a povolené prečerpanie, ktoré mnohí ľudia nesprávne za pôžičky nepovažujú. Štatistiky ukazujú, že viac ako štvrtina Slovákov využívajúcich možnosť ísť do mínusu na kreditnej karte nedodrží podmienky bezúročného obdobia vrátenia peňazí a dostávajú sa do zbytočnej dlhovej špirály," upozorňuje Gurecka.



Ak i napriek tomu sa siahne po úvere (pôžička, spotrebiteľský úver, debet na kreditnej karte) malo by sa vopred vedieť, či dlžník bude schopný úver splácať.



"Ani to, že sú Vianoce, neznamená, že by ste sa mali za každú cenu zaviazať k nevýhodným ponukám len preto, aby ste kúpili vysnívaný darček. Jeho nevýhodná kúpa vás totižto môže strašiť počas ďalších mesiacov. Základné pravidlo je, že najlepší úver je žiaden úver," hovorí Iveta Hudáková, analytička z portálu Finančný kompas a zároveň poukazuje na úverové pasce, ktorým je dobré sa vyhnúť.



Rizikom, podľa nej, sú kreditné karty. "Na kreditnej karte nemáte žiadne vlastné prostriedky, všetko, čo ňou zaplatíte, je vlastne pôžička od banky a prostriedky je potrebné vrátiť. Lákadlom kreditnej karty je, že banky poskytujú bezúročné, väčšinou 45-dňové, obdobie. Ak financie v tomto období vrátite, banka si nezapočíta žiadny úrok. Riziko sa však skrýva v približne 20-percentnom úroku, ak peniaze nestihnete vrátiť," poukazuje na nebezpečenstvo kreditiek Hudáková.