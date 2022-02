PRIESKUM: Slováci chcú spoločensky zodpovedné a udržateľné firmy

Bratislava 7. februára (TASR) – Slovákom záleží na tom, ako sa firmy správajú k zamestnancom i k svojmu okoliu. Dodržiavanie zásad spoločenskej zodpovednosti v podnikovej sfére a zároveň trvalú udržateľnosť (ESG) považuje za dôležité 97 % ľudí. Viac než štyri pätiny Slovákov následne tento faktor zohľadňujú aj pri rozhodovaní o svojom budúcom zamestnávateľovi. Ukázal to prieskum UniCredit Bank.



Podľa prieskumu sa tak firmy, ktoré podceňujú zodpovedný prístup, môžu pri hľadaní pracovných síl pripraviť o podstatnú časť uchádzačov. Slováci pri výbere budúceho zamestnávateľa najčastejšie zohľadňujú aj rovnosť mužov a žien alebo zodpovednú výrobu a spotrebu. "Vysoká miera spoločenskej zodpovednosti a trvalej udržateľnosti firiem je pri posudzovaní pracovných príležitostí dôležitá pre viac než 81 % ľudí. Navzdory zažitému stereotypu, že na zodpovedný prístup zamestnávateľa kladú väčší dôraz mladšie generácie z prieskumu vyplýva, že celkové správanie firiem k svojmu okoliu zohľadňujú všetky vekové skupiny približne rovnako," uviedla hovorkyňa banky Zuzana Ďuďáková.



Pokračovala, že sa líšia však v tom, čo je pre nich najdôležitejšie. Kým veková skupina 54 až 65 rokov kladie dôraz predovšetkým na zdravie, najmladší ľudia na trhu práce si vo väčšej miere než ostatní všímajú to, ako sa zamestnávateľ stavia k oblasti ďalšieho vzdelávania a rozvoja svojich zamestnancov. "Rozdiely panujú aj medzi pohlaviami. Kým na rovnosť mužov a žien kladie dôraz viac takmer polovica žien, u mužov je to necelá pätina," konštatovala Ďuďáková. Za dôležitý považujú tento parameter najmä obyvatelia menších slovenských miest.



Prieskum ďalej ukázal, že firmy snažiace sa o maximalizáciu zisku za každú cenu nenachádzajú príliš pochopenie u potenciálnych zamestnancov. "Polovica respondentov si myslí, že spoločensky zodpovedné správanie zamestnávateľa a jeho zameranie na trvalú udržateľnosť je rovnako dôležité ako maximalizácia zisku. Ďalších takmer 20 % respondentov uviedlo, že je pre nich spoločenská zodpovednosť zamestnávateľa dokonca dôležitejšia než maximalizácia jeho zisku," komentovala Ďuďáková. Naopak, s tvrdením, že maximalizácia zisku je hlavným a jediným cieľom podniku sa stotožňuje 12 % opýtaných.