Prieskum: Slováci chcú zmenu klímy riešiť so sociálnymi nerovnosťami

Bratislava 28. novembra (TASR) - Dve tretiny Slovákov sa domnievajú, že prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo sa môže uskutočniť len vtedy, ak sa budú súčasne riešiť sociálne a ekonomické nerovnosti. Sedemdesiat percent podporuje zrušenie dotácií a daňových úľav pre letecký sektor a všetky spoločnosti, ktoré sú vo veľkej miere závislé od fosílnych palív. Vyplýva to zo šiesteho vydania prieskumu o klíme, ktorý v utorok zverejnila Európska investičná banka (EIB).



Prieskum sa uskutočňuje každoročne od roku 2018 a ponúka pohľad na názory ľudí na zmenu klímy v najväčších ekonomikách sveta. V auguste a septembri tohto roka sa na ňom zúčastnilo viac ako 30.000 respondentov v Európskej únii, Spojených štátoch amerických, Číne, Indii, Japonsku, Spojenom kráľovstve, Spojených arabských emirátoch, Kanade a Južnej Kórei.



"Po ďalšom náročnom roku, ktorý poznačila nielen inflácia, ale aj rekordné horúčavy a suchá, si Slováci podľa výsledkov prieskumu EIB o klíme oveľa viac uvedomujú závažný vplyv zmeny klímy a potrebu okamžitých opatrení na Slovensku i vo svete," konštatovala banka.



Za výzvu číslo jeden považujú slovenskí respondenti rastúce životné náklady, medzi najväčšie problémy pre krajinu ich zaradilo 71 %. Nasleduje politická nestabilita, prístup k zdravotnej starostlivosti, ako aj dôsledky zmeny klímy a degradácia životného prostredia.



Vzhľadom na vysokú infláciu väčšina Slovákov žiada spravodlivé politiky na riešenie klimatickej krízy. V rámci prieskumu 66 % opýtaných uviedlo, že prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo sa môže uskutočniť len vtedy, ak sa budú súčasne riešiť sociálne a ekonomické nerovnosti. Len 39 % respondentov však vyjadrilo presvedčenie, že vláda je schopná uskutočniť takúto spravodlivú klimatickú transformáciu.



Pri otázke kompenzácií pre rozvojové krajiny s cieľom pomôcť im vyrovnať sa s dôsledkami zmeny klímy sa slovenskí respondenti v prieskume EIB vyslovili za rozšírenie pomoci do zahraničia. Za poskytnutie finančnej kompenzácie zasiahnutým krajinám sa vyslovilo 57 % respondentov.



Výsledky prieskumu tiež ukázali, že 54 % Slovákov by bolo ochotných platiť vyššiu daň z príjmu s cieľom pomôcť domácnostiam s nižšími príjmami vyrovnať sa s nákladmi na zelenú transformáciu. Prevažná väčšina respondentov uviedla, že by podporila aj iné druhy opatrení súvisiacich s klímou. Napríklad 72 % respondentov sa vyslovilo za reformu dane z fosílnych palív, ktorou by sa zrušili dotácie a daňové úľavy pre letecký sektor a iné odvetvia, ktoré sú vo veľkej miere závislé od fosílnych palív.



"Najnovší prieskum EIB o klíme zdôrazňuje hlboké povedomie Slovákov o zmene klímy a ich odhodlanie čeliť jej. Uvedomujú si, že úspešný prechod na klimaticky neutrálny svet ide ruka v ruke s riešením sociálnych a ekonomických nerovností doma i vo svete. V Európskej investičnej banke sme plne odhodlaní podporovať spravodlivú transformáciu, ktorá nikoho neopomína," zhodnotil viceprezident EIB Kyriacos Kakouris.



Európska investičná banka je inštitúcia EÚ, ktorá zabezpečuje dlhodobé úverovanie a ktorú vlastnia jej členské štáty. Pôsobí vo viac ako 160 krajinách a poskytuje dlhodobé financovanie pre zdravé investície, v snahe prispieť k plneniu politických cieľov EÚ. Prostredníctvom Plánu klimatickej banky chce skupina EIB v desaťročí 2021 - 2030 podporiť investície do opatrení v oblasti klímy a environmentálnej udržateľnosti v objeme 1 bilión eur. Zaviazala sa tiež, že do roku 2025 zvýši investície do opatrení v tejto oblasti na viac ako 50 % ročného objemu poskytnutých úverov.