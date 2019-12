Prieskum: Slováci čoraz viac uprednostňujú moderné platobné spôsoby

Bratislava 19. decembra (TASR) – Slováci neváhajú zľavy maximálne využiť aj v sezóne vianočných darčekov. Až 90 % z nich hľadá pri vianočných nákupoch nejakú formu zľavy, najčastejšie dopravu zadarmo (58 %), zľavy z letákov (50 %) alebo e-mailu (39 %), ale tiež tie, ktoré im vo vernostnom programe ponúkne ich banka (21 %). Ukázal to vianočný prieskum UniCredit Bank.



Pri platení za nákupy podľa neho karty nahradili hotovosť. Popularitu postupne naberá jednoduché a moderné platenie mobilom, ktoré najviac využívajú Bratislavčania (12 %).



Trendom je nakupovať darčeky z pohodlia domova, moderne a ideálne so zľavou. Vlani Slováci minuli na darčeky v e-shopoch podľa údajov Asociácie pre elektronickú komerciu rekordných 1.764.705.882 eur, tento rok to bude opäť o niečo viac.



"Len za prvé dva týždne decembra pozorujeme medziročné zvýšenie platieb kartou v slovenských i zahraničných e-shopoch o 20 %," hovorí tlačová hovorkyňa banky Zuzana Ďuďáková.



A práve karty sú najobľúbenejším platobným nástrojom pri nakupovaní darčekov pre blízkych, odhaľuje prieskum. Platiť debetkou alebo kreditkou preferuje 53 % ľudí. Popularita nakupovania online k trendu prispieva a dosvedčuje ju aj záujem platiť za tovar predovšetkým prevodom z účtu (14 %) alebo dobierkou (5 %), čo sú obľúbené platobné metódy pri nákupoch na mobile alebo počítači.



Podľa Ďuďákovej sú nákupy cez mobil ďalším trendom, ktorý Slovákom umožňuje vyhnúť sa radom v obchodoch. Platenie mobilom si zatiaľ najviac obľúbili Bratislavčania a mladí Slováci.