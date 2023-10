Prieskum: Slováci dôverujú bankám viac ako politikom či inštitúciám

Bratislava 3. októbra (TASR) - Bankám dôveruje takmer polovica ľudí na Slovensku. Sú tak v poradí tretie najdôveryhodnejšie subjekty po obecných samosprávach a ozbrojených zložkách. V rebríčku predbehli štátne inštitúcie, cirkev, komerčné subjekty, neziskový sektor aj politikov. Vyplýva to zo septembrového prieskumu vnímania bánk slovenskou populáciou agentúry Ipsos.



Agentúra realizovala prieskum pre Slovenskú bankovú asociáciu (SBA) na reprezentatívnej vzorke 1026 respondentov starších ako 18 rokov v dňoch 15. až 19. septembra, a to pomocou online zberu dát.



Bankám podľa výsledkov prieskumu dôveruje 45 % ľudí na Slovensku, z toho im 4,44 % úplne dôveruje a 40,49 % skôr dôveruje. Okrem toho viac ako dve tretiny opýtaných v prieskume uviedli, že vklady v bankách sú podľa nich v bezpečí a dôverujú bankám v oblasti bezpečnosti ich financií.



"Zároveň sa však ukázalo, že ak by boli banky v strate alebo by nedosahovali dostatočný zisk, až 8 z 10 Slovákov by do nich nevložili svoje úspory a nezverili by im svoje financie. Respondenti v prieskume reagovali len na fiktívny scenár nestability bánk, keďže bankový sektor na Slovensku patrí dlhodobo k najstabilnejším v rámci Európy," zhodnotila výkonná riaditeľka SBA Milena Koreňová.



"Banky sa výsledkami zaradili medzi top 3 sektory, s ktorých službami sú ľudia na Slovensku najspokojnejší. Vyššiu spokojnosť vyjadrili telekomunikačným službám a pošte," doplnil account director agentúry Ipsos Roman Pudmarčík. Prevažná väčšina opýtaných má podľa neho s bankami dobré alebo priemerné skúsenosti. Zlé skúsenosti s bankami uviedlo v prieskume 7 % respondentov.