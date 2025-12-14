< sekcia Ekonomika
Prieskum: Slováci investovali v roku 2025 do zelených technológií
Silný dopyt bol aj v oblasti výskumu a vývoja.
Autor TASR
Bratislava 14. decembra (TASR) - Najväčší záujem žiadateľov tento rok vyvolali grantové výzvy v oblastiach obnoviteľných zdrojov energie (OZE), ako aj vo výskume a inováciách. Analýza portálu GrantExpert, ktorý spravuje najväčšiu databázu grantov a dotácií na Slovensku, ukázala, že práve tieto segmenty boli kľúčové z hľadiska ponúkanej podpory a záujmu.
„Zelené témy aj výskum majú spoločného menovateľa - sú to oblasti, kam smeruje najviac peňazí. Prirodzene potom vzniká aj najviac možností. Záujem je logickou reakciou trhu,“ vysvetlil odborník na dotácie a granty Juraj Zelinka z Grantexpert.sk.
Najvýraznejšou grantovou možnosťou roka v tejto oblasti bola výzva z Programu Slovensko na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE v podnikoch. Do výzvy s alokáciou takmer 67 miliónov eur bolo podaných viac než 400 žiadostí.
Okrem toho je už dlhšie populárna schéma Zelená podnikom, ktorá je dostupná najmä pre menšie projekty a na konci roka evidovala vyše 1000 žiadostí na inštaláciu rôznych zariadení. Podľa Zelinku jej úspech spočíva najmä v jednoduchosti a finančnej dostupnosti. „Pri fotovoltike či tepelných čerpadlách je motivácia dvojnásobná - úspora a dostupná podpora. Náklady na energie predstavujú významnú položku v rozpočte firiem. Keď sa objaví možnosť získať príspevok napríklad na inštaláciu fotovoltiky, firmy túto príležitosť prirodzene využívajú,“ povedal.
Silný dopyt bol aj v oblasti výskumu a vývoja. Rok 2025 priniesol zásadné výzvy z plánu obnovy a z úradu podpredsedu vlády SR, ktoré podporovali digitálnu transformáciu, robotiku či automatizáciu. Dve veľké výzvy z úradu podpredsedu vlády disponovali dokopy alokáciou až 180 miliónov eur a umožňovali podporu projektov až do výšky 15 miliónov eur.
Výzva zameraná na robotiku a automatizáciu zaznamenala vyše 260 žiadostí, biotechnologická výzva viac než 80. Priemerná výška podpory sa pohybovala na úrovni od 3,4 do 5,3 milióna eur. „Takéto výzvy vytvárajú priestor pre veľké a ambiciózne projekty, ktoré by bez grantovej podpory vôbec nevznikli,“ uviedol Zelinka s tým, že tieto výzvy sú aktuálne predmetom ďalšieho preverovania pre rôzne podozrenia.
Medzi ďalšie podporované domény v rámci výskumu patrila zdravá spoločnosť. Do výzvy s celkovou alokáciou 27 miliónov eur sa však zapojilo podstatne menej projektov. Z ôsmich podaných boli všetky schválené. Nezáujem alebo málo podaných projektov bolo vidieť aj v iných prípadoch. Vo všeobecnosti je dôvodom najmä úzke zameranie výziev, vysoké nároky na prípravu žiadosti aj obavy z administratívnej záťaže.
V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi bol najväčší nárast záujmu viditeľný v OZE, predovšetkým v inštalácii fotovoltiky. Rok podľa Zelinku 2025 potvrdil, že slovenské firmy aktívne investujú do energetickej nezávislosti, inovácií a technologického pokroku.
Podľa Zelinku možno podobný trend očakávať aj v roku 2026. Firmy, ktoré začnú s prípravou projektov včas, budú mať výrazne vyššiu šancu uspieť. „Výzvy v oblasti OZE a výskumu budú aj naďalej patriť medzi najatraktívnejšie. Kľúčová bude príprava ešte pred vyhlásením výziev,“ uzatvoril odborník.
