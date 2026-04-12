Prieskum: Slováci investujú nie len s cieľom prekonať infláciu
Podľa prieskumu až 62 % opýtaných investuje preto, aby si zabezpečilo príjem na dôchodku.
Autor TASR
Bratislava 12. apríla (TASR) - Prekonanie inflácie už nie je jediný cieľ, s ktorým Slováci investujú. Dominantným motívom sa pre vyše 60 % opýtaných stalo zabezpečenie príjmu na dôchodku. Pre 35 % respondentov však zohráva úlohu aj budovanie kapitálu pre deti a približne rovnaké percento opýtaných si chce investovaním vytvoriť pasívny príjem. Len štvrtina oslovených využíva výnosy z investovania ako formu sporenia na väčšie nákupy. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry 2muse pre spoločnosť Across Private Investments.
Podľa prieskumu až 62 % opýtaných investuje preto, aby si zabezpečilo príjem na dôchodku. Vo výraznej miere tomu nahráva demografia, ale aj ekonomika krajiny a nastavenie dôchodkového systému. Zároveň rokmi v dôsledku inflácie klesá aj kúpna sila peňazí.
„Ak má dnes Slovák projektovaný dôchodok na 700 eur a inflácia by dlhodobo dosahovala približne 3 % ročne, táto suma bude mať v roku 2055 kúpnu silu približne okolo 280 až 300 eur v dnešných cenách. Dnes síce dochádza k valorizácii dôchodkov, teda sa ich hodnota každoročne zvyšuje, aby reflektovali zvyšovanie cien v ekonomike. Avšak na úkor štátneho dlhu. Budúci dôchodcovia sa nemôžu spoliehať, že štát bude rovnako štedrý, pretože na dlh sa to už nebude dať. Práve naopak, hrozí škrtanie dôchodkov v prípade, že Slovensko narazí na strop kapitálových trhov. To je hlavný dôvod, prečo sa oplatí investovať do aktív, ako sú globálne akcie alebo indexové fondy, ktoré historicky dokázali infláciu prekonávať a nespoliehať sa na politikov, či vám niečo dajú,“ vysvetlil Dominik Hapl, hlavný analytik Across Private Investments.
Ďalším z dôvodov, prečo našinci investujú, je vybudovanie majetku pre deti a snaha o dosiahnutie pasívneho príjmu. S týmito cieľmi investuje viac ako tretina opýtaných, pričom najviac sa k pasívnemu príjmu hlásili investori z generácie Z a mileniáli.
„Pasívny príjem môže pochádzať z rôznych zdrojov, investícií do akciových trhov, z nehnuteľností na prenájom, dlhopisov alebo z dividend. Pre začiatočníkov sa často odporúča kombinácia ETF a nástrojov, ktoré sú likvidné a nenáročné na správu. Základom je však pochopiť zložený úrok, diverzifikáciu a vzťah rizika a výnosu. Najlepšie je začať s pravidelnými mesačnými príspevkami. Dôležité je pritom investovať dlhodobo. Pasívny príjem sa totiž buduje postupne a často trvá niekoľko rokov, kým dosiahne významnú sumu,“ vysvetlil Andrej Rajčány, hlavný investičný manažér Across Private Investments.
Asi štvrtina slovenských investorov využíva investičné nástroje aj ako formu sporenia na väčší nákup, napríklad na kúpu auta alebo vlastného bývania. V snahe investovať za týmto účelom vyčnieva najmladšia kategória investorov do 30 rokov, zatiaľ čo u ľudí nad 56 rokov tento cieľ klesá na minimum. „Pri investovaní s cieľom nákupu konkrétnej veci ide zvyčajne o kratší investičný horizont do päť rokov,“ uzatvoril Hapl.
