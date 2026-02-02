< sekcia Ekonomika
Prieskum 28 krajín: Slováci majú najvyššie nároky na elektromobily
Autor TASR
Bratislava 2. februára (TASR) - Očakávania od elektromobilov sa v rôznych regiónoch sveta líšia. Slováci majú na dojazd elektromobilov, ale aj na rýchlosť nabíjania najvyššie nároky. Vyplýva to zo zistení správy eReadiness Report 2025 od spoločnosti PwC, ktorá skúmala postoje k elektrickým vozidlám (EV) a plug-in hybridom na vzorke 18.000 respondentov v 28 krajinách sveta.
Kým potenciálny majiteľ v Číne nemá problém počkať si na nabitie svojho auta aj hodinu, globálne sa táto hodnota pohybuje na úrovni 35 minút. Pri očakávaní dĺžky dojazdu sa vodiči v priemere uspokoja so 406 kilometrami, pričom najmenej nároční sú Brazílčania s 373,3 kilometrami. Na opačnom konci rebríčka v oboch ukazovateľoch kraľujú Slováci. Za prijateľné považujú, ak by ich elektromobil na jedno nabitie dokázal prejsť aspoň 465,4 kilometra. Nabíjaním sú pritom ochotní stráviť 19,3 minúty.
Správa skúmala i celkové postoje k elektromobilite v jednotlivých krajinách. Až deväť z desiatich majiteľov elektrických vozidiel je so svojím súčasným autom spokojných. Na Slovensku je to dokonca 100 %, tento podiel však možno pripísať nižšej vzorke.
Zároveň však platí, že v regióne EMEA (skupina krajín Európy, Stredného východu a Afriky) by sa takmer tretina majiteľov EV vrátila k autu so spaľovacím motorom, pričom najčastejšou výhradou voči elektromobilom je nedostatočný dojazd (44 %) a vyššie než očakávané náklady na údržbu (36 %). Na Slovensku by krok späť k benzínu či nafte zvažovalo až 56 % majiteľov elektrických vozidiel.
Takmer polovica Slovákov, ktorí už dnes vlastnia elektrické vozidlo, by pritom v budúcnosti kúpilo takéto auto aj jazdené. Globálne je ochota ešte vyššia, problém by s tým nemalo 62 % ľudí. Priemer ťahajú hore krajiny ako Malajzia, Nórsko či Maďarsko, kde by jazdený elektromobil kúpili štyri pätiny opýtaných.
PwC hodnotila pripravenosť krajín na e-mobilitu na základe takzvaného eReadiness Indexu. Globálnym lídrom je Nórsko, ktoré získalo 4,4 bodu z piatich možných, nasledované Singapurom (4,3) a Holandskom (4 body). Slovensko je na úplnom chvoste s 1,9 bodu, rovnaký výsledok dosiahla Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty. To sú pritom štáty, ktoré patria medzi významných producentov ropy a ceny palív v nich patria medzi najnižšie na svete. Lepšie na tom sú Maďarsko (2,1), Česko (2,3) i Poľsko (2,6), región strednej a východnej Európy však výrazne zaostáva za severom a západom starého kontinentu.
Hodnota indexu sa počíta podľa 14 kritérií. Tie sú rozdelené do štyroch oblastí, ktoré pokrývajú stimuly zo strany štátu, stav infraštruktúry, ponuku a dopyt. Na Slovensku pritom k zlepšeniu medzi rokmi 2024 a 2025 došlo len pri infraštruktúre, vo zvyšných oblastiach stagnuje alebo sa dokonca zhoršuje.
