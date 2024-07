Prieskum: Slováci majú skúsenosť s pokusom ukradnúť im peniaze z účtu

Bratislava 22. júla (TASR) - Až 41 % ľudí na Slovensku má osobnú skúsenosť s podvodníkmi, ktorí sa od nich pokúsili dostať osobné údaje s cieľom ukradnúť im peniaze z bankového účtu. Viac ako polovica z nich sa s tým za posledný rok stretla dokonca viackrát. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu, ktorý v období od 28. mája do 6. júna pre Home Credit Slovakia zrealizovala agentúra STEM/MARK.



Najviac takýchto nekalých praktík sa deje prostredníctvom emailov, nasledujú SMS, telefonáty a sociálne siete. Polovica opýtaných na takéto snahy o podvod nereagovala, len 7 % kontaktovalo banku a 6 % políciu, a 2 % sa nechali podviesť. Svoje heslá na online prístup do banky si väčšina chráni, na druhej strane na neznámych, často rizikových e-shopoch nakupovalo za uplynulých 12 mesiacov až 57 % respondentov.



"Podvodné pokusy so snahou vylákať od ľudí osobné údaje sa dejú rôznymi spôsobmi, nezriedka sa pritom človek stretne postupne aj s viacerými. Najčastejšie je to emailom, čo uviedlo až 63 % respondentov, prostredníctvom SMS 42 %, telefonicky 21 % a inými formami, kam patria najmä sociálne siete, 12 % prípadov," priblížil výsledky prieskumu Jaroslav Ondrušek, analytik trhu zo spoločnosti Home Credit.



V prieskume 55 % Slovákov uviedlo, že využívajú niekoľko hesiel, ktoré využívajú pre všetky svoje účty na sociálnych sieťach, pričom niekde majú heslo rovnaké. Ďalších 12 % všade používa to isté heslo. Čo sa týka hesiel do internetového bankovníctva, drvivá väčšina sa snaží o unikátne heslá (88 %). Okrem toho najčastejšie využívajú jednorazový SMS kód (38 %) či odtlačok prsta (36 %).



Ďalším rizikom, ktoré sa spája s možnosťou úniku osobných údajov, je nakupovanie v neoverených internetových obchodoch, kde podľa prieskumu za posledný rok kúpilo nejaký tovar až 57 % opýtaných. V prípade neznámych e-shopov ich pritom najviac zaujíma cena ponúkaného tovaru (77 %), oveľa viac ako hodnotenie tohto obchodu na internete (45 %).